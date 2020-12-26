Galatasaray Başkanı Yardımcısı Abdurrahim Albayrak, Süper Lig'in 15. haftasında oynadıkları ve 2-0 galip geldikleri Trabzonspor maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Maç ile ilgili değerlendirmeler yapan Albayrak, isyan dolu açıklamalar da yaptı. Maç sonrasında açıklama yapmadığı için sarı kırmızılı taraftarların 'kaçıyor' diye eleştirdiğini belirten Albayrak, bu eleştirilere tepki gösterdi.

İŞTE ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI:

O gün konuştuğumuz futbolda beyaz sayfa açma ifadelerimizi artık geri almayı düşünüyorum. Ama bu tür polemiklere de girmek istemiyorum.

Benim için maçlardan sonra kaçtı diyorlar. Arkadaşlar ömrümü Galatasaray'a verdim. Galatasaray puan kaybettiği zaman, Galatasaray yenildiği zaman neler çektiğimi yüce Allah bilir. Galatasaray tarafından rica ediyorum. Ben kaçmıyorum. Maçtan sonra çok gergin oluyorum, çok sinirli oluyorum. Konuşma esnasında yapacağım bir hata, hem bize hem de camiamıza zara verir diye. Rica ediyorum. Görevimizi yapıyoruz. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz, çalışıyoruz. Nelerle karşılaştığımızı bilemiyoruz, çünkü Covid var. Tam Trabzon'a geleceğiz, Diagne'nin eşi Covid oldu, bir futbolcumuzdan yoksun Trabzon'a geldik. Dün akşam geç saatlere kadar hocamla birlikte çalıştık. Bugün hocamla toplantı yaptık.

Eleştirirken de herkes elini vicdanına koysun. Taraftarımızın camiamızın gönlü rahat olsun. Kulüplerin ekonomik anlamda kötü olduğu dönemde yönetmek çok zor. Eleştirmeyin demiyorum. Annem hasta oldu deplasmana geliyorum. Gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bu galibiyetin camiamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Bir penaltımızın olduğunu tahmin ediyorum. Hocalarla ilgili konuşmuyorum, o yüzden taraftarlardan da tepki alıyorum. Herkesin canı yanıyor.



