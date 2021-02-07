Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak saldırıya uğradı

Fenerbahçe amigosu olarak bilinen "Rambo" lakaplı Okan Güler, kameralar önünde hazırlık yaptığı sırasında Albayrak'ın üzerine doğru hamle yaptı. Bu esnada elinde herhangi bir kesici/delici alet olmaması büyük şanstı. Araya giren korumalar, saldırganı kısa sürede olay yerinden uzaklaştırdı. Daha sonra derbi galibiyetiyle ilgili düşüncelerini aktaran Albayrak, "Florya’dan ayrılmadan önce de hocamla toplantı yaptık. Fatih hocamın kafası rahat olduğu zaman, yüzü güldüğü zaman her maçı alacak güçteyiz. Sevgili hocam çok iyi, istediği transferleri yaptık, yüzü gülüyor. Tüm teknik heyetimizi ve futbolcularımı kutluyorum. Bundan sonra güzel günler bizim olacak inşallah" dedi.



