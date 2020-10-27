Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak Florya paylaşımı!

Galatasaray'da 2. Başkan Abdürrahim Albayrak Florya Metin Oktay Tesisleri'nden paylaşım yaptı.

Albayrak yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" ifadesini kullandı. Albayrak'ın yaptığı paylaşım bir çok taraftardan beğeni aldı.

Galatasaray yönetim kurulu ile teknik direktör Fatih Terim arasında dün gerçekleştirilen toplantı sonrası Terim, sosyal medya hesabından "Her şey yolunda" paylaşımı yapmıştı.

Yapılan bu paylaşımlar yönetim ve Florya arasındaki tüm buzların eridiğine işaret ediyor.