Galatasaray Kulübü, yayımladığı mesajla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Sonu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu ile biten milli mücadelenin başlangıç tarihi sayılan 19 Mayıs 1919’un 101. yıl dönümünü yaşıyoruz. 19 Mayıs 1919, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, kurtuluş ateşinin yakıldığı gündür." denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, milli mücadelenin başlangıcı olması açısından büyük önem taşıyan ve ulusumuzun bağımsızlık yolunda ilk adımını atmasını sağlayan 19 Mayıs 1919 tarihini, Türk gençliğine armağan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş medeniyetler seviyesine çıkarmak ve bizden sonraki nesillere teslim etmenin en büyük görevimiz olduğunun bilincindeyiz. Bu bağlamda Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ayak basışının 101. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bu vatan için mücadele etmiş tüm şehitlerimizin hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyoruz."