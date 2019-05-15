Galatasaray, 18. kez Türkiye Kupası şampiyonu

Kurtuluş Savaşı’nın ilk kıvılcımlarının ateşlendiği Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla Sivas’taki Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanan final maçında Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor ile karşılaştı.

Galatasaray, rekorunu geliştirdi

Sarı-kırmızılı ekip, kendisine ait Türkiye Kupası’nı en fazla kazanan takım rekorunu 18’e çıkardı.

Bu organizasyonda 23. kez final oynayan Galatasaray, 18 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, bu sezonun yanı sıra, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

Terim, kupada rekora ortak oldu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kariyerindeki 3. Türkiye Kupası’nı kazanarak bu kulvarda en çok şampiyonluk yaşayan teknik adamlar arasına girdi.

Süper Lig’de 7 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan teknik adam unvanını taşıyan Terim, Türkiye Kupası’nı da 3. kez kaldırdı.

Kupada 1999 ve 2000’de iki kez mutlu sona ulaşan Terim, bu sezon da şampiyon olarak bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman’ın rekoruna ortak oldu.

Terim’in 18. kupa sevinci

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, teknik adamlık kariyerine bir kupa daha ekledi.

Tecrübeli teknik adam, dördüncü dönemini geçirdiği Galatasaray’da daha önce 18. kez kupa kazanmama başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Türk futbolunun Avrupa kupalarındaki en önemli başarısı gösterilen UEFA Kupası şampiyonluğunu 2000 yılında Terim’le elde ederken, tecrübeli çalıştırıcıyla bugüne kadar 7 Süper Lig, 3 TSYD Kupası, 2 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu kazandı.

Akhisarspor karşısında alınan Türkiye Kupası, Terim’in Galatasaray’da kaldırdığı 18. kupa oldu.

Emre Akbaba unutulmadı

Galatasaray’ın, Akhisarspor ile oynadığı final maçında, ligdeki Çaykur Rizespor maçında kaval kemiği kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalacak Emre Akbaba da unutulmadı.

Galatasaray yedek kulübesindeki bir koltuğun üzerine Emre Akbaba yazılı forma bırakıldı.

Sarı-kırmızılı takımın Cezayirli oyuncusu Sofiane Feghouli de attığı golden sonra yedek kulübesinden aldığı Emre Akbaba formasını havaya kaldırarak tribünlere gösterdi.

Diagne yine penaltı kaçırdı

Galatasaray’ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ligden sonra kupada da bir penaltı atışından yararlanamadı.

Hafta sonunda deplasmanda Çaykur Rizesporlu oynanan lig maçında da bir penaltı atışından yararlanamayan Diagne, Akhisarspor ile oynanan Türkiye Kupası finalinde de kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.