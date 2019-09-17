Galatasaray, 16. kez Şampiyonlar Ligi sahnesinde

Futbolda Avrupa’nın kulüpler bazında en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’ne şimdiye kadar Türkiye’den 5 takım katıldı.

1992-1993 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda bu sezona kadar Galatasaray 15, Beşiktaş 7, Fenerbahçe 6, Bursaspor ile Trabzonspor ise birer kez mücadele etti. Galatasaray 110, Beşiktaş 44, Fenerbahçe 40, Bursaspor ve Trabzonspor da 6’şar kez Devler Ligi’nde sahaya çıktı.

Türk takımları Şampiyonlar Ligi’nde 206 maça çıktı, bu karşılaşmalarda 53 galibiyet, 47 beraberlik, 106 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 201 gol atan Türk ekipleri, kalesinde ise 357 gol gördü.

Aslan 100. zafer peşinde

Galatasaray, Avrupa’da 100. galibiyet peşinde... Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında yarın Club Brugge’e konuk olacak Sarı-Kırmızılı takım, Avrupa’da 279 maçta 99 galibiyet elde etti.

Aslan, geçen sezon Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde oynadığı 8 maçta sadece 1 kez kazanabildi.