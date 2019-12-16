Galatasaray 15 haftada yıkıldı

Şampiyonlar Ligi’nde Fatih Terim idaresindeki en kötü dönemini yaşayan Galatasaray, Süper Lig’de de tarih yazıyor! Ankaragücü ile berabere kalıp, çok önemli 2 puan kaybeden Cim Bom, Fatih Terim’li ilk 15 haftalar dikkate alındığında en başarısız süreci yaşıyor.

15 haftada tam 21 puan yitiren Galatasaray, geçen sezon 15 haftada 25 puan toplamıştı. İlk 15 haftalar dikkate alındığında Terim’in en başarılı olduğu sezonlar ise 38’er puan elde ettiği 1996-97 ve 1999-2000 sezonu.