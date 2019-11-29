Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-11, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, konuk takım 11. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral
Galatasaray HDI Sigorta: Elifsu Erincek, Melike Çadır, Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Vasilantonaki (Derya Çayırgan, Sezen Keskekoğlu)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elgin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız)
Setler: 25-11, 25-16, 25-14
Süre: 63 dakika (19, 23, 21)