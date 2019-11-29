Galatasarat HDI Sigorta - Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-11, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti ve

29 Kasım 2019, Cuma 21:10 Son Güncelleme:
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Galatasarat HDI Sigorta - Beylikdüzü Voleybol İhtisas maç sonucu: 3-0

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 25-11, 25-14 ve 25-16'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligdeki 9. galibiyetini elde ederken, konuk takım 11. maçından da mağlubiyetle ayrıldı. 

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Sadettin Kıral

Galatasaray HDI Sigorta: Elifsu Erincek, Melike Çadır, Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Vasilantonaki (Derya Çayırgan, Sezen Keskekoğlu)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Merve Tanyel, Bahar Akbay, Elgin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız)

Setler: 25-11, 25-16, 25-14

Süre: 63 dakika (19, 23, 21)

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