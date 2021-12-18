Galatasaralı Olimpiu Morutan: Üstümüzde şanssızlık var

Galatasaray 'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu şanssız olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İyi maç çıkardık. İyi oynadık ama takım olarak bir türlü kazanamıyoruz. Bir şanssızlık var üstümüzde. Önümüzdeki maçta kazanıp bu şanssızlıktan kurtulmak istiyoruz. Bu akşam takım olarak çok istekliydik. Böyle devam edersek, önümüzdeki haftalarda muhakkak kazanacağız, galibiyetler gelecek."