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Galatasaralı Olimpiu Morutan: Üstümüzde şanssızlık var

Galatasaray'ın Rumen yıldızı Olimpiu Morutan 1 puanla ayrıldıkları Başakşehir mücadelesinin ardından, ". İyi oynadık ama takım olarak bir türlü kazanamıyoruz. Bir şanssızlık var üstümüzde. Önümüzdeki maçta kazanıp bu şanssızlıktan kurtulmak istiyoruz" dedi.

18 Aralık 2021, Cumartesi 21:34 Son Güncelleme:
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Galatasaralı Olimpiu Morutan: Üstümüzde şanssızlık var

Galatasaray 'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. 

Genç oyuncu şanssız olduklarını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İyi maç çıkardık. İyi oynadık ama takım olarak bir türlü kazanamıyoruz. Bir şanssızlık var üstümüzde. Önümüzdeki maçta kazanıp bu şanssızlıktan kurtulmak istiyoruz. Bu akşam takım olarak çok istekliydik. Böyle devam edersek, önümüzdeki haftalarda muhakkak kazanacağız, galibiyetler gelecek."

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