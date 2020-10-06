Galataray HDI Sigorta ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türk Telekom Stadı’nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetim kurulu üyesi Dorukhan Acar ile HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu katıldı.

Yusuf Günay, HDI Sigorta ile uzun süredir iş birliği yaptıklarını belirterek, "HDI Sigorta ile uzun zamandır devam eden iş birliğimizi bu sene kapsamını genişleterek 2020-2021 sezonunda da erkek ve kadın voleybol takımlarımızın adını Galatasaray HDI Sigorta olarak kararlaştırdık. Pandemi döneminin verdiği olumsuz etkiler göz önünde bulundurulduğunda bu sponsorluğun kulübümüz için son derece önemli olduğu görülecektir. Umuyorum ki geçen sene yarı finale kaldığımız ve ardından pandemiden dolayı iptal edilen Avrupa Kupası’nı ve lig kupalarını bu sene müzemize getirme imkanımız olur. Bunun için takımlarımız özverili bir çalışma içinde." diye konuştu.

Dorukhan Acar da sponsorluk anlaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirerek, desteklerinden dolayı Ceyhan Hancıoğlu’na teşekkür etti.

HDI Sigorta Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu da yeni tip koronavirüs salgınının bir an önce son bulmasını dileyerek, "En yakın dönemde sağlıklı ve seyircili spor müsabakaları görmek istiyoruz. Galatasaray ile olan sponsorluk yolculuğumuzun 11. senesi. Biz iddialıyız, inşallah bu daha da uzun sürecek. HDI Sigorta’nın Türk sporunun ve sporcusunun yanında olma gibi bir misyonu var. Türkiye’de 8 branşta 32 kulüple iş birliği yapıyoruz. Bunun için gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL (AA)