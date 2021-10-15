Galatarasay Kulübünün '1905 Ventures' Girişimcilik Merkezi kuruldu

Galatasaray Kulübü, Türkiye’de sporu, yenilikçi teknolojiler ve girişimler aracılığıyla ileri seviyeye taşıma amaçlı, "1905 Ventures" Girişimcilik Merkezi’ni kurdu.

Nef Stadı’nda düzenlenen tanıtım toplantısına sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı Bikem Kanık, 1905 Ventures Program Direktörü İhsan Elgin ve İstanbul Portföy Genel Müdürü Yiğit Arslan katıldı.

"1905 Ventures" programı kapsamında sağlanacak fonla, spor alanında yenilikçi teknoloji fikirleri desteklenip, hayata geçmesi sağlanacak. Ortaya çıkan ürünlerin Galatasaray Kulübü bünyesindeki iş kollarında denenerek girişimin hızlı bir şekilde büyümesi ve yatırımcılarla daha kolay şekilde buluşması hedefleniyor.

Proje kapsamında 15 Kasım’a kadar spor alanında girişimcilik başvuruları alınacak. Yapılacak değerlendirmelerin ardından uygun görülen fikir ve ürünlere 2022’nin ilk günlerinde yatırım yapılması planlanıyor.

Programla ilgili düzenlenen tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan kulüp başkan yardımcısı Bikem Kanık, hayata geçirdikleri projeden dolayı heyecanlı olduklarını söyledi.

Sarı-kırmızılı camianın ilkleri yapmak ve öncü olmak gibi özellikleri bulunduğunu aktaran Kanık, "Spor, sağlıklı yaşam ve eğlence alanındaki yenilikçi teknoloji girişimleri için bir buluşma noktası oluşturmak amacındayız. Bu amaçla ’1905 Ventures’ adı altında bir hızlandırma programı ve bir girişim sermayesi yatırım fonu oluşturuyoruz." diye konuştu.

1905 Ventures’in yatırımcıları inovatif spor teknolojileri ile buluşturmayı hedefleyen yenilikçi bir girişim sermayesi fonu olduğunu vurgulayan Kanık, "Girişim sermayesi yeni bir alan değil ama spor özelinde çok fazla fon mevcut değil. Bu sektöre vereceği katkılar yadsınamaz. Dünyada da spor, medya ve eğlence sektörleri özelinde çok fazla özelleşmiş girişim sermayesi fonu yok. Birkaç büyük kulübün fonları var. Bu konuda hem Türkiye’mizin girişimci sistemine yeni bir alan oluşturmak hem de bu alanda inovatif fikirlere çalışma platformu sunmak istiyoruz. Burada amacımız tek yönlü değil. Bugüne kadar Galatasaraylıları hep destek için çağırdık ama bugün ilk kez bizlerle kazanmak için çağırıyoruz. 1905 Ventures’le Türkiye’de spor sektörünün ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz yeni fikirlerin hayata geçmesine liderlik etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkan yardımcısı, yatırım sermayesi fonu için kulübün kasasından para çıkmayacağını ancak yapılan iş birliği neticesinde ciddi gelirler elde edebileceğini kaydetti.

Programın direktörü İhsan Elgin ise Türkiye’de girişimcilik sektörünün son 15 yılda hızla yükseldiğine değinerek, "2010’dan bu yana yıllık 10 milyon dolar yatırımlardan 200-250 milyon dolarlık yatırımlara doğru geldiğimiz bir dünyada hep finans ve perakende konuşuluyor. Dünyanın genelinde spor endüstrisinde inanılmaz teknolojiler var. Spor deyince konuyu sadece sahaya indirgememek lazım. Dünyada spor ekosistemi 16 alt alana yayılıyor ve inanılmaz girişimciler çıkarmaya başladı. Türkiye’de bu ekosistem şu anda çok küçük durumda ve büyümesi için bir desteğe ihtiyaç var. Bu desteği de bir kulübün vermesi lazım. Türkiye’de girişimcilerin en çok zorlandığı konu, fikirlerini ve ürünlerini test edecek ortamı bulamamaları ve ilk müşterilerini kazanamamaları. Galatasaray Kulübü tam burada devreye giriyor ve tüm imkanlarını açarak ürünleri gerçek ortamda kullanabilme şansı veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Portföy Genel Müdürü Yiğit Arslan da spor alanındaki girişimleri yaklaşık 2 senedir desteklediklerini vurgulayarak, şu görüşlerini aktardı:

"Son 10 senede geleneksel iş modelleri yerini yenilerine bırakıyor. Spor, medya ve eğlence sektörleriyle ciddi bir büyüklüğe ulaştı. Bu büyüme daha da ivmelenerek devam ediyor. Orta vadede spor teknolojileri, hem girişimciler hem de yatırımcılar için cazip olmaya devam edecek. Bu alandan çok büyük değerler çıkacağını öngörüyoruz. Tüm yatırımlarımızı bunun için yaptık. Bugüne kadar 10’u aşkın girişime yatırım yaptık, yüzlercesini de inceledik. Geldiğimiz noktada Türkiye’den daha fazla spor teknolojisi girişimcisinin çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da 1905 Ventures gibi programlarla mümkün olabileceğini gördük. Diğer tespitimiz de spor teknolojisi girişimlerinin kulüplerle olan ilişkilerini yeterli seviyede yürütememeleri. Bu programda Galatasaray Kulübü, girişimlerin ilk müşterisi olma özelliği taşıyacak. Girişimler ilk günden avantajla hayatlarına başlamış olacak. Daha sonra da fonlarla desteklendikçe bu ekosistemin daha da değer kazanacağını ve kısa sürede ticarileşebilme etkisi oluşacağını düşünüyoruz. Burada hem Galatasaray hem girişimcilik ekosistemi hem de yatırımcıların kazanabileceği, sosyal ve toplumsal etkisi olan çok güzel bir projeye imza attığımızı düşünüyoruz. Bu yüzden hem mutlu hem de gururluyuz ve bu projeye umutla bakıyoruz."

Tanıtım toplantısı, Galatasaray Kulübü ile İstanbul Portföy arasında iş birliği anlaşmasının imzalanması ve fotoğraf çekimiyle sona erdi.