Galatasaray teknik heyetinden futbolculara: Finale çıkıyoruz!

Lider Başakşehir ile arasındaki 8 puanlık farkı hatırlatan Galatasaray teknik heyeti, “Yenilirsek bu 11’e çıkacak ve o zaman işimiz zor. Ancak kazanırsak durum farklı olacak. Lider ile aramızdaki fark 5’e inecek ve ikinci yarı fikstür avantajımız olacak” diye konuştu.

Galatasaray’da bugünkü Medipol Başakşehir karşılaşması ‘final’ olarak görülüyor. Porto maçından bu yana Başakşehir’i konuşan Florya cephesi, bu karşılaşmanın kendileri açısından kader maçı olacağı görüşünde... Hem ligin kaderini hem de kendilerinin durumunu belirleyecek olan Fatih Terim yönetimindeki teknik heyet ile futbolcuların ortak görüşü, sezonun final maçına çıkılacağı şeklinde...

Sarı-kırmızılılar, “Başakşehir ile aramızda 8 puan fark var. Yenilirsek bu 11’e çıkacak ve o zaman işimiz zor olacak. Ancak kazanırsak durum farklı olacak. Lider ile aramızdaki fark 5’e inecek ve en azından ikinci yarı fikstür avantajımız olacak. Ligin ikinci yarısında Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımlar Türk Telekom’a gelecekler. Çok net bir fikstür avantajımız var. Geçen yıl gibi zorlu maçları ligin ikinci yarısında kendi sahamızda oynayacağız. Bunlar aynı zamanda bir kırılma maçı olacak. Biz alırsak yükseleceğiz, lider olan rakibimiz ise düşüşe geçecek. Bu nedenle Başakşehir maçı sezonun finali olacak” yorumlarını yaptılar.

Yöneticilerin de Porto maçından sonra takımın şampiyonluğu ile ilgili iddialı konuşmama nedeninin de takımın motivasyonuyla ilgili olduğu bildirildi.

Kaynak: Skorer