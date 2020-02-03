Gainer Nedir? En İyi Kilo Aldırıcı Gainer Markaları

Kilo vermek isteyenler kadar kilo almak isteyenler de bulunuyor. Kilo almak isteyenler için üretilmiş olan çeşitli gıda takviyeleri bulunmaktadır.

Gainer Nedir?

Gainer, yüksek kalorili içeriği ile kilo almaya yardımcı olan bir takviye üründür. Özellikle vücutta kas dokusunu arttırmak için tercih edilmektedir. Kas yapımını arttırma noktasında da içeriğinde bulunan protein, karbonhidrat ve bir miktarda yağ bulunmaktadır. Halk arasında karbonhidrat tozu ya da kilo saldırıcı toz olarak isimlendirilmektedir. Gainer yardımı ile kilo almak daha çok kas hücrelerini arttırarak alınan kiloyu kas dokusu olarak almak üzerine uygulanan bir yöntemdir. Gainer, yeterli beslenme ve düzenli bir spor ile birlikte kullanılarak hedeflenen kiloya ulaşmaya yardımcı olmaktadır.

Gainer Ne Zaman Kullanılmalı?

Gainer kullanım zamanı ve şeklini de iyi bilmek gerekmektedir. Gainer kişiye ihtiyaç duyduğu yüksek kaloriyi sağlamaktadır. Fazla kalorili içeriği ile kas yapımında gerekli olan enerjiyi sağlamaktadır. Gainer için en doğru kullanım zamanı sabah saatleri olmaktadır. Böylece kişi ihtiyacı olan kaloriyi gün boyu kullanabilmektedir.

Aynı zamanda yüksek enerji gerektiren bir antrenman yapıldıktan sonra da bir porsiyon şeklinde tüketilmesi gerekmektedir. Kas onarımında etkili protein içeriğinin yüksek olması sayesinde hem enerji sunmakta hem de kas üretimini hızlandırmaktadır. Günlük kullanım dozuna dikkat edilerek tüketilmesi gerekmektedir. Günlük tüketim miktarı ise kutu üzerinde yazmaktadır. Amacına uygun olarak en doğru zamanda kullanılan Gainer istenilen kas dokusu ve buna bağlı da kilo artışını sağlamaktadır.

Gainer Kullanımının Faydaları Nelerdir?

Gainer kullanım amacı kilo artışını sağlamaktır. Özellikle de kas oluşturarak sağlıklı kilo almaya yardımcı gıda takviyesi olarak kullanılmaktadır. Faydaları ise şu şekilde sıralanmaktadır:

-Karbonhidrat bakımından zengindir. Bu sayede de yoğun egzersiz sırasında gerekli olan enerjimin büyük çoğunluğunu sağlamaktadır.

- Yüksek protein değeri bulunmaktadır. Bu proteinler sayesinde kas kütlesinde istenilen büyümenin elde edilmesi mümkün olmaktadır.

-Kas oluşumunu ve gelişimini önemli ölçüde desteklemektedir.

-Gainer içeriğinde bulunan vitamin ve mineral bileşenleri sağlıklı ve formda kalarak kilo almaya yardımcı olmaktadır.

-Lif açısından zengin olan Gainer ürünü kişinin şişkinlik yaşamasının önüne geçmektedir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını ve besinlerin sağlıklı emilimini sağlamaktadır.

Gainer Nasıl Kullanılmalıdır?

Gainer kullanımında ilk olarak kullanım zamanına dikkat edilmelidir. Sabah saatlerinde iki öğün arası tüketilmesi önerilmektedir. Antrenman ya da yoğun egzersiz yapılan günler için egzersiz sonrası tüketilmesi önerilmektedir. Vücutta bağlanmayı neden olmaması için de günlük kullanım miktarında tüketilmelidir.

Gainer tüketiminde şu yerine süt ile tüketilmesine dikkat edilmelidir. Böylece kalori ve protein alımını arttırmak daha kolay olmaktadır. Gainer kullanılan sürede beslenmenin de yeterli seviyede olması gerekmektedir. Beslenme ve Gainer ile alınan kalorinin günlük kullanılan kaloriden fazla olması gerekmektedir.

Günlük kullanılan kaloriden 400-600 kalori fazla kalori alındığından emin olmak gerekmektedir. Fazla alınan bu kalori istenilen kilo alımını sağlamaktadır. Yeterli beslenme ile birlikte Gainer kullanımının düzenli olması kilo almayı sağlayacaktır.

En İyi Kilo Aldırıcı Gainer Markaları

Kilo aldırıcı Gainer ürünleri farklı markalar adı altında üretilerek satışa sunulmaktadır. Farklı ebatlarda farklı miktarlarda ambalajlanarak kullanıcıya sunulmaktadır. En iyi kilo aldırıcı Gainer markaları şu şekilde sıralanabilir;

-Vieder Mega Mass: Karbonhidrat ve vitamin açısından oldukça zengindir.

-Hardline Pro Gainer: Kompleks içeriğe sahiptir.

-Multipower Mass: Kilo almayı hızlandıran besleyici içeriğe sahiptir.

Olimp Gain Bolic: Kreatin monohidrat içeriği ile kilo almayı desteklemektedir.

Bilinen başlıca Gainer markaları bu şekildedir. Farklı miktarda bulunan paketleri ile satışa sunulmaktadır. Genellikle paket üzerinde Gainer ürün içeriği ve günlük kullanım miktarı bulunmaktadır. Kullanıcılar ihtiyaçları doğrultusunda bu markaların sunmuş olduğu Gainer ürünleri alarak kilo alma sürecini desteklemektedirler.



