EURO 2020'de büyük heyecan İtalya - Türkiye açılış maçı ile başlayacak. İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, İtalya - Türkiye maçıyla başlayacak olan EURO 2020 öncesi TRT Spor muhabiri Dündar Keşaplı’nın sorularını yanıtladı.

Dündar Keşaplı: İtalya, dünyada zirveye çıkmak için büyük işler yapma yolunda ilerliyor. Eski İtalya geri dönüyor diyebiliriz. Siz de bunun bir parçasısınız.

Gabriele Gravina: "Hem başarıda hem başarısızlıkta sorumluluğumuz var aslında. Bütün federasyon olarak kulüplerimizi modernleşme ve düzenli bir yönetimi ilhamıyla yeniden başlamasını sağladık. Bunun sonucunda, ortaya çok kararlı bir duruş çıkıyor. Oyuncularımızın arzusu gök mavili takımımızın bir parçasını oluşturmakta. Tabii bu arzuyu bütün taraftarlarımız da taşıyor"

İtalya Milli Takımı, 27 maçtır kaybetmiyor. Mancini yönetimindeki İtalya’nın hedefi nedir, nereye varacak?

"Bu İtalya, gelişmeye devam etmeli. Bu İtalya, geleceğin takımı projesinin bir parçası. Bu projenin bir son kullanım tarihi yok. Günbegün gelişen bir proje. Bizim amacımız, bu projenin tüm İtalyanlara bu yeni hikayeyi anlatmaya devam etmesi. Bizi izleyen taraftarımıza neşeden, coşkuya, arzuya hatta öfkeye kadar tüm duyguları ve o oyunu hissettirmesi. Bence bu en güzel proje"

EURO 2020 İtalya - Türkiye maçıyla başlıyor. Cuma günü nihayet taraftarlarla başlıyor. İki ekip de iyi zamandan geçiyorlar, güçlü takımlar. Bu maç için görüşleriniz neler?

"Cuma günü her iki takım için de zor bir maç olacağını biliyoruz. Maçın kuralları çerçevesinde tansiyonun yükselebileceği bir müsabaka. Bu iki takım, dünya futbolu için gerekli ve yeri olan iki ekip. Avrupa Şampiyonasının açılışı ile UEFA’nın da 60. Yılını kutlayacağız. Formatı itibariyle de özel bir şampiyona bu. Dönem itibariyle de olağanüstü bir ana denk gelen bir şampiyona bu. Dünyada yapılacak ilk büyük etkinliklerden evet az sayıda seyirci olacak ama taraftar olacak. Biz bu sayının biraz daha fazla olmasını isterdik ama ne yazık ki içeri alınacak taraftarın kapasiteye orana yüzdesi düşük. Ne yazık ki, Türk taraftarlarını da kapsayan (Kovid-19 tedbirleri sebebiyle) blokaj sebebiyle de üzgünüm. Onları burada ağırlamayı çok isterdik, onlarla beraber bu maçın heyecanını yaşamak isterdik. Bu nedenle son derece üzgünüz"

Futbolun amacı da birleştirmektir. Bir diğer soru: Hakan Çalhanoğlu Milan’da, Burak Yılmaz Lille’de oynuyor. Dün de Bonucci, Juventus’tan takım arkadaşı Merih Demiral’ın kendisine şaka yaptığını söyledi. İtalya’da oynayan bu oyuncular, Türkiye’ye bir katkı yapabilir mi?

"Türkiye’yi tanıyoruz çünkü yakından iyi şekilde takip ediyoruz bizimle aynı grupta. Gerek teknik gerek federasyonlar arasında onların çalışmalarını takip ediyoruz. İki güçlü takım mücadele edecek, bunu inkar etmek anlamsız. İki takım da gelişmekte. İki takımın da yıldız isimleri var ama farkı yaratacak olan yıldız isimler değil, bu futbol maçını da temel olarak kolektif takım oyunu belirleyecektir. Yine de önemli isimlerin maçı olacaktır. Ben öyle düşünüyorum"

Siz taraftarların tribünlere dönmesi için çok mücadele ettiniz. Atalanta-Juventus İtalya Kupası finalinden başlamak üzere şimdi de Avrupa Şampiyonası… Serie A’da gelecek sezon nasıl olacak?

"Taraftarlar, bu oyunun temel bir parçası. Birkaç nedenden bu böyle. 22 Ağustos’ta Serie A başladığında eğer seyirciler tribünlerde olmazsa bu bir şeylerin yolunda gitmediğinin göstergesidir. Biz taraftarların tribünlerde olmasını sağlamalıyız. Serie A hayati önemde bir etkinliktir. Taraftarsız olmamalı. Tüm ülkeye umut veren bir etkinlik bu. Taraftarlar bizim için çok önemli. Taraftarlar bizim projemizin bir parçası"