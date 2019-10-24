Gabriela Ruse’yi deviren Pemra Özgen yarı finalde

QNB Finansbank’ın ana sponsorluğunda TED Spor Kulübünde devam eden toplam 25 bin dolar para Cumhuriyet Kızları Uluslararası Tenis Turnuvası’nda Pemra Özgen, 1 numaralı seribaşı Rumen raket Elena Gabriela Ruse’yi 6-1 ve 7-5’lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale çıktı.

Milli sporcu yarı finalde, Belaruslu raket Anna Kubareva ile yarın finale çıkma mücadelesi verecek.

Öte yandan çiftler kategorisinde finale kalan tenisçiler de belli oldu. Susan Bandecchi (İsviçre)-Katarzyna Piter (Polonya) ikilisi, Hollandalı raketler Richel Hogenkamp-Lesley Pattinama’yla çiftler finalinde yarın karşılacak.