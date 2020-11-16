İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de sezona oldukça iyi başlayan Brezilyalı stoper Gabriel Magalhaes, transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sezon başında Lille'den transfer edilen Gabriel, Arsenal'in teklifi sonrası çok fazla düşünmeye gerek kalmadığını dile getirdi.

Arsenal Player'a açıklamalar yapan Gabriel, " Transfer döneminde söylentiler hakkında çok fazla şey duymamaya çalışıyordum çünkü sonunda her şey üzerine düşünüyorsunuz. Arsenal, denkleme girdikten sonra ilgilenen diğer kulüplere rağmen Arsenal'i seçtim çünkü bu, benim için bir rüyaydı. Gerçekten sevdiğim, sürekli televizyondan takip ettiğim, fantastik geçmişe sahip bir kulüp. Arsenal, dev bir kulüp. Dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve başından beri menajerime Arsenal'den teklif gelirse onların formasını giymek istediğimi, onların stadyumunda oynamak ve taraftarların desteğini hissetmek istediğimi söylemiştim. Çünkü belirttiğim gibi her zaman takip ettiğim kulüptü. Bugün, burada en iyi oyuncularla birlikte olmaktan çok memnunum. Bu benim çocukluk hayalimdi" dedi.