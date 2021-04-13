Turkish Airlines EuroLeague'in PLay-Off etabında temsilcilerimizden Anadolu Efes ile eşleşen Real Madrid, kadrosunda önemli bir kayıp daha yaşadı. Sezon içinde Arjantinli yıldızı Facundo Campazzo'yu NBA'e yollayan Real Madrid, Anthony Randolph'un da sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı dönemde şimdi de bir başka Arjantinli yıldızı Gabriel Deck'i kaybetti.

Gabriel Deck, NBA ekiplerinden Oklahoma City Thunder ile anlaşma sağladı. Çok yıllı bir sözleşme imzalandığı belirtilse de resmi açıklamada daha fazla detaylara ilişkin ifadeler yer almadı. ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Deck ile 4 yıl için 14.5 milyon Dolar'lık bir sözleşme imzalandı.

2018'de San Lorenzo'dan Real Madrid'e transfer olan Deck, bu sezon takımıyla 58 maça çıkarken 41'inde ilk 5'te yer aldı. Bu karşılaşmalarda 9.7 sayı, 3.8 ribaunt ve 1.2 asist ortalamaları yakalamıştı.



