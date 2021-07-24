Süper Lig ekiplerinden Altay, Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko ile yeni sözleşme imzaladı. Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan 28 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha takımda forma giyeceği belirtildi.

İzmir ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

''Profesyonel Futbol Takımımızın formasını başarıyla giyen, geçtiğimiz sezon kazandığımız şampiyonlukta pay sahibi futbolcumuz Andre Poko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz.''