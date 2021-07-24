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Gabonlu orta saha Andre Poko, 1 yıl daha Altay'da

Süper Lig ekiplerinden Altay, 28 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

24 Temmuz 2021, Cumartesi 23:04 Son Güncelleme:
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Gabonlu orta saha Andre Poko, 1 yıl daha Altay'da

Süper Lig ekiplerinden Altay, Gabonlu orta saha oyuncusu Andre Poko ile yeni sözleşme imzaladı. Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, geçen sezon kazanılan şampiyonlukta pay sahibi olan 28 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha takımda forma giyeceği belirtildi.

İzmir ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

''Profesyonel Futbol Takımımızın formasını başarıyla giyen, geçtiğimiz sezon kazandığımız şampiyonlukta pay sahibi futbolcumuz Andre Poko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz.''

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