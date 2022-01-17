Afrika Uluslar Kupası C Grubu'nda mücadele eden Gabon Milli Takımı, yıldız futbolcular Pierre-Emerick Aubameyang ve Mario Lemina'nın kadrodan çıkarıldıklarını açıkladı.

Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve Afrika Uluslar Kupası için Gabon Milli Takımı'nda bulunan Pierre-Emerick Aubameyang, kadrodan çıkarıldı. Turnuvaya gittiğinde Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcunun, koronavirüs sonrası kalp rahatsızlığı yaşadığı belirtilmişti. Gabon, turnuvada oynama fırsatı bulamayan futbolcunun sağlık durumu hakkında daha ileri testlerin yapılabilmesi için Aubameyang'ın Arsenal'e dönmesine izin verdi.

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen Mario Lemina'da benzer sebeplerden dolayı kadrodan çıkartıldı.

Gabon Futbol Federasyonu yayınladığı açıklama ile futbolcuların kadrodan çıkartıldığını doğruladı.

Aubameyang'tan iddialara cevap

Bu kararın açıklanmasının ardından Aubameyang'ın disiplin sorunu nedeniyle kadrodan çıkarıldığına dair iddialar da gündeme gelmişti. Gabonlu golcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bu iddialara cevap verdi.

Aubameyang sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çözülmesi zaten karmaşık olan sorunlarımız var ve her şeyden önce sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de bunun üstüne asılsız söylentiler var. İçtenlikle takımımızın mümkün olduğunca ileri gideceğini umuyorum." ifadelerini kullandı.



