Kamerun'un ev sahipliği yaptığı 2022 Afrika Uluslar Kupası'nda bugün iki grupta toplam 4 karşılaşma oynandı.

B Grubu'nda Senegal, Zimbabwe'yi Liverpool'un yıldızı Sadio Mane'nin uzatma dakikalarında kaydettiği penaltı golüyle mağlup etti. Grubun diğer maçında ise 35. dakikada Issiaga Sylla'nın attığı golle Gine, Malavi'yi 1-0 yendi.

C Grubu'nda mücadele eden Fas - Gana maçında Sofiane Boufal'ın golü Fas'a galibiyeti getirdi. Bugün oynanan son karşılaşmada bir dönem ligimizde yop koşturan Aaron Boupendza gelirken ülkesi Gabon, Komorlar'ı 1-0 mağlup etti.



