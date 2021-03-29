Gabon açıkladı! Boupendza Galatasaray maçında yok
Süper Lig'de bu sezon çok başarılı bir performans gösteren ve gol krallığı sıralamasında lider konumda bulunan Hataysporlu Aaron Boupendza'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Gabon Milli Takımı forması giyen Boupendza için açıklamayı federasyonu yaptı. Boupendza, Galatasaray maçında yer almayacak
Süper Lig'de bu sezon gol krallığı sıralamasında lider konumda bulunan ve 18 gole imza atan Hataysporlu Aaron Boupendza'nın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı.
Gabon Futbol Federasyonu, milli futbolcuları Aaron Boupendza ve Andre Poko'nun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Boupendza'nın 32.haftada oynanacak Galatasaray maçında yer alamayacak.