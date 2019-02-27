G2 Esports tam 17.3 milyon dolar yatırım aldı

Esporun başarılı takımlarından olan G2 Esports, finansman turunda 17.3 milyon dolar yatırım almayı başardı. Bu yatırımın ardından ocelote açıklama yaptı.

Bir finansman turu içerisinde alınan bu yüklü miktardaki yatırımda, birçok ünlü firma ve isim yer aldı. Eski profesyonel esporcu ocelote ve ESL’in kurucusu tarafından kurulan G2 Esports, aldığı yatırımlarla kısa sürede dünyanın en değerli espor takımları arasında 8. sırada yer almayı başardı. Takımın ortalama değerinin 105 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bu büyük yatırımın ardından G2 Esports CEO’su ocelote açıklamalarda bulundu: “Bu seçkin iş lider grubunun desteği, bu organizasyonun gelecekteki büyümesinin bir kanıtı. Kendimizi, espor dünyasının önde gelen eğlence varlıklarından biri olarak konumlandırdığımız inanılmaz başarılı bir 2018’den sonra, G2 uluslararası büyümeyi ikiye katlıyor ve dünya standartlarında içerik oluşturma konusundaki yatırımımızı sürdürüyor. Çeşitli eğlence endüstrileri hakkında derin bir anlayışa sahip olan doğru yatırımcılarla ve başarılı şirketleri ve markaları ölçeklemede önemli deneyimleriyle ortak olduk.”

Takımın aldığı bu yatırımı öncelikle LECfranchising ücretini karşılayacak kalanıyla da küreselleşmeye doğru önemli adımlar atacak. Bir dünya şirketi haline gelmek isteyen ocelote, kısa zamanda globalleşme adına önemli yatırımlar yapmak istiyor. (Playerbros)