G2 Esports, Adidas ile ortaklığını duyurdu

Berlin merkezli espor organizasyonu G2 Esports, Adidas ile çok yıllık bir ortaklık yoluna girdiklerini duyurdu.

G2 ve Adidas’ın ortaklığı, G2’nun CEO’su ve oyuncularından Nikola “Niko” Kovač, Martin “Rekkles” Larsson, Dillon “Rizzo” Rizzo ve Kevin “LeTsHe” Fedjuschkin’in de yer aldığı kısa bir videoyla paylaşıldı.

Organizasyonun Adidas ile yaptığı anlaşmaya göre G2 2021 senesinde formalarını Adidas’tan satın alacak. Bu formalar üzerinde G2’nun CEO’su Nikola “Niko” Kovač’ın da hologram bir görselinin bulunacağı da belirtildi. Adidas, formaların kuru kalması ve nefes aldıran bir dokuya sahip olması için AEROREADY teknolojisinden faydalanacak. Bu anlaşma aynı zamanda G2'ya, Adidas'ın ofis merkezi olan Almanya'nın Herzogenaurach kentindeki World of Sports Arena'ya giriş izni sağlayacak.

BMW, Mastercard, Twitch, Pringles ve Domino’s gibi büyük markalarla ortaklığı bulunan espor organizasyonu, anlaşması olduğu dünyaca ünlü markalara birini daha eklemiş oldu.

G2’dan Carlos Rodriguez anlaşmayla ilgili şunları söyledi: “Bugün G2 için bir dönüm noktası. Uluslar arası bir spor markası olan Adidas ile ortaklık kurmuş olmak hepimiz için çok özel. Real Madrid, Manchester United ve Bayern Munich gibi uluslar arası organizasyonlarla çalışan bir markanın partnerlerinden biri olmak hem bizim hem de espor endüstrisi için büyük bir olay.”

Adidas'ın orta Avrupa başkan yardımcısı Björn Jäger ise ortaklığa dair şu ifadeleri kullandı: “Oyun endüstrisinin önde gelen espor organizasyonlarından biri olan G2 ile ortaklık yapmaktan gurur duyuyoruz.”





Hürriyet