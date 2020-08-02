G kuvveti bir kütlenin belli bir durumda etki eden hızlanmasına denir. Düz bir hat üzerinde sabit hareketsiz duran veya sabit bir hızla ilerleyen cisme etki eden g kuvveti +1'dir.

G kuvveti nedir?

Kütle çekimsel olmayan kuvvetlerin vektörel olarak toplamına G kuvveti denmektedir. Serbest bir şekilde hareket eden nesnelerin kütle çekimsel olarak hareketlenmesi ve hızlanmasına gerçek ivme denmektedir. G kuvveti arttığı zaman nesnelerin gerilimleri de artmaktadır. Hatta bu kuvvet yüksek seviyelere ulaştığında G kuvvetlerin yıkıcı sonuçlar doğurmasına sebep olmaktadır. İnsan vücudunda ise g kuvveti arttığında kişilerde baş dönmesi ve ağırlaşmalar ortaya çıkar. Bu sebeple lunaparktaki oyuncaklar 4 g'yi geçemezler.

G kuvveti testi neden yapılır?

G kuvveti testi genellikle pilotlara yapılmaktadır. İnsanlar günlük hayatta asansöre bindikleri zaman bulundukları katlardan aşağıya indikleri zaman vücut belli bir kuvvete maruz kalmaktadır. Pilotlar ile astronotla ise 9G kuvvetine kadar deneyimler yapılmaktadır. Bunların yapılmasının sebebi ise pilot ve astronotları ani basınç değişimlerine hazırlamaktır.

Örneğin pilotlar ani bir manevra yaparlar ise bu durumu kendi ağırlıklarının 9 katı kadar hissetmektedirler. Buna pozitif G adı verilir. Bu durumda oksijen yetersizliği veya görme kayıpları yaşanabilir. Bu sebeple pilotlar özel üretilen elbiselerden giymektedirler.

G kuvveti testinin sonuçlarının çıkması ne kadar sürer?

Yapılan bazı araştırmalarda insanların uzun süre olarak dayanabilecekleri G kuvveti ölçüsü 5 G olmaktadır. Bu etkinin fazla ve uzun sürmesi kişilerde korkunç sonuçlar doğurabilir. Fakat pilotlar bu seviyenin daha üstünde bir seviyeye maruz kalırlar ve bu neden ile G Suit adında özel kıyafet giymektedirler.

Bu nedenle G kuvvetine pilotların dayanma olasılığı 9 G seviyesine kadar çıkmaktadır. Gezegenin dönüşünden dolayı sürekli olarak G kuvvetinin etkisi altında kalmaktayız. Kuvvet 1 G'nin altında olur ise uzun süre sonra hayatı tehlikeye sokacaktır.