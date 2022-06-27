Futsal U19 Milli Takımı, Hırvatistan'ın Porec şehrinde düzenlenen Gelişim Turnuvası'daki son maçında Slovenya'ya 5-2 yenildi. Porec Finida Spor Salonu'nda oynanan müsabakada millilerin gollerini Koraycan Akbaş ve Anze Zlindra kendi kalesine kaydetti. Türkiye, bu sonucun ardından turnuvayı 8. sırada tamamladı.

Futsal U19 Milli Takımı, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıkları kapsamında bu yaş grubuyla ilk kampını gerçekleştirdi. Milliler, eleme maçlarını ekim ve mart aylarında oynayacak. Rakiplerimiz ve müsabaka tarihleri 7 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belli olacak.



