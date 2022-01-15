Futsal U19 Milli Takımı, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Gazanfer Bilge Spor Salonu'da oynanan hazırlık maçında Kırgızistan'ı 3-2 mağlup etti. Millilerin gollerini Arda Kaan Yıldız, Göktan Işılak ve Koraycan Akbaş kaydederken, Kırgızistan'ın gollerini Aimen ve Bektur attı. Futsal U19 Milli Takımımız, Kırgızistan ile 12 Ocak 2022 Çarşamba günü bir özel maç daha oynamış ve 4-1 mağlup olmuştu.

Teknik direktör Murat Kaya karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede 5 Ocak'ta başlayan kampın son derece verimli geçtiğini söyledi. Yoğun bir tempoda çalıştıklarını ve iki maç oynadıklarını belirten Kaya, "Amacımız 15-20 Mart 2022 tarihlerinde Adana'da oynanacak olan 2022 Futsal U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarında başarılı bir performans sergilemek." dedi.

TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ise futsalda yeni bir yapılanmaya gittiklerini ve 19 Milli Takımı ile A Milli Takım arasında bir bütünlük yarattıklarını hatırlattı. Bu nedenle U19 Milli Takımı'nın gelecek için son derece önemli olduğunu ifade eden Çetin, "Mart ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası Elit Tur karşılaşmalarını hem gençlerimizin gelişimi hem de futsalın bilinirliğini artırmak için fırsat olarak görüyoruz. Geride bıraktığımız hazırlık kampı faydalı oldu." şeklinde konuştu.

Futsal U19 Milli Takımı'nın kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Kaleciler: Emre Deniz (Erdemli Limon Spor),Emir Kağan Kadalı (Bursa Zafer Spor), Can Türk (Belediye Kütahya Spor), Görkem Yiğit Bayram (Hacettepe)

Savunma: Muhammed Fatih Ardıç (Adanaspor A.Ş), Mehmet Yiğit (Bilecik Spor), Koraycan Akbaş ( Galatasaray A.Ş), Abdülkadir Gül ( Bursaspor ), Muhammed Yusuf Aygün (Kuştepe Spor)

Kanat: Talha Can Vardar (Kayaşehir Spor), Mustafa Gürkan Varlık (Büyükşehir Belediye Erzurum Spor), Alperen Karaca (Büyükşehir Belediye Erzurum Spor), Oğuz Kaan Ünal (Gerze Belediyespor), Hasan Baran Uçkan

(Göztepe A.Ş), Abdülkadir Çelik (Adanaspor A.Ş), Arda Kaan Yıldız (Galatasaray A.Ş), Kaan Korkmaz ( Trabzonspor A.Ş), Melih Kaan Özkul (Beytepe Mete Spor), Göktan Işılak (Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.)

Forvet: Muhammed Altunay (İstanbul Bulancak Spor), Okan Yiğit Üstünel (Atakum Belediyespor), Güney Yılmaz (Büyükşehir Belediye Erzurum Spor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Murat Kaya