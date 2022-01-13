Futsal U19 Milli Takımı, Kırgızistan ile 2. maçını oynayacak

15-20 Mart 2022 tarihlerinde Adana’da oynanacak olan 2022 Futsal U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarına hazırlanan Futsal U19 Milli Takımı’nın kampı devam ediyor. Hazırlıklar çerçevesinde Kırgızistan ile özel maç oynayan Türkiye, mücadeleden 4-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada Millilerin tek golünü Furkan Eliaçık kaydetti. Futsal U19 Milli Takımı, 14 Ocak’ta Kırgızistan ile bir kez daha karşı karşıya gelecek. Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 13.00’te başlayacak.

Kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Emre Deniz (Erdemli Limon Spor),Emir Kağan Kadalı (Bursa Zafer Spor), Can Türk (Belediye Kütahya Spor), Görkem Yiğit Bayram (Hacettepe)

Savunma: Muhammed Fatih Ardıç (Adanaspor A.Ş), Mehmet Yiğit (Bilecik Spor), Koraycan Akbaş ( Galatasaray A.Ş), Abdülkadir Gül ( Bursaspor ), Muhammed Yusuf Aygün (Kuştepe Spor)

Kanat: Talha Can Vardar (Kayaşehir Spor), Mustafa Gürkan Varlık (Büyükşehir Belediye Erzurum Spor), Alperen Karaca (Büyükşehir Belediye Erzurum Spor), Oğuz Kaan Ünal (Gerze Belediyespor), Hasan Baran Uçkan

(Göztepe A.Ş), Abdülkadir Çelik (Adanaspor A.Ş), Arda Kaan Yıldız (Galatasaray A.Ş), Kaan Korkmaz ( Trabzonspor A.Ş), Melih Kaan Özkul (Beytepe Mete Spor), Göktan Işılak (Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.)

Forvet: Muhammed Altunay (İstanbul Bulancak Spor), Okan Yiğit Üstünel (Atakum Belediyespor), Güney Yılmaz (Büyükşehir Belediye Erzurum Spor)

Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin

Teknik Direktör: Murat Kaya