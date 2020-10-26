Futsal Milli Takımı'nın Yunanistan maçları aday kadrosu açıklandı

Futsal Milli Takımı'nın 6-10 Kasım tarihlerinde Yunanistan ile oynayacağı EURO 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası play off müsabakaları aday kadrosu açıklandı.

26 Ekim 2020, Pazartesi 21:20 Son Güncelleme:
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Futsal Milli Takımı'nın Yunanistan maçları aday kadrosu açıklandı

Futsal Milli Takımı’nın 6-10 Kasım’da Yunanistan ile oynayacağı EURO 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası play-off müsabakaları aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Sercan Görgülü yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Adem Ağaoğlu (Trabzonspor), Emir Kağan Kadalı (Bursaspor), Erkan Çınar (Ci Grup Buca), Emre Deniz (Silvan Belediyespor)

Savunma: Berkan Mahmut Keskin (Galatasaray), Onur Mengi (Sultangazispor),Doğu Demirkol (Göztepe), Muhammed Yusuf Aygün (Muğlaspor), Burak Uğurlu (Demirlibahçe), Muhammet Furkan Kılıç (Ağrı Vefaspor)

Kanat: Göktan Işılak (Galatasaray), Kamilcan Akparlak (Konya Ereğli), Burak Özdemir (Zvv Eindhoven), Melih Kaan Özkul (Beytepe Metespor), Talha Can Vardar (Kayaşehirspor), Zeynullah Türkay (Bursaspor), Mustafa Gürkan Varlık (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)

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