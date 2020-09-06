Futsal Milli Takımımızın 12-16 Eylül 2020 tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı Sonbahar Kupası aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 7 Eylül 2020 Pazartesi günü saat 12.00'de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanacak.
Futsal Milli Takımımızın Sonbahar Kupası aday kadrosuna şu isimler davet edildi:
Kaleciler: Adem Enes İbrahimağaoğlu (Trabzonspor A.Ş.), Erkan Çınar (1928 Buca), Emre Deniz (Silvan Bld. Spor)
Savunma: Berkan Mahmut Keskin (Galatasaray A.Ş.), Onur Mengi (Sultangazi Spor), Mehmet Yiğit (Haymana Bld. Spor), Muhammed Yusuf Aygün (Muğla Spor), Burak Uğurlu (Demirlibahçe)
Kanat: Göktan Işılak (Galatasaray A.Ş.), Kamilcan Akparlak (Konya Ereğli Spor), Burak Özdemir (Zvg Cagamax), Melih Kaan Özkul (Beytepe Mete Spor), Talha Can Vardar (Kayaşehir Spor)
Forvet: Anıl Özçelik (Kasımpaşa A.Ş.), Muhammed Altunay (Alibeyköy Spor)
Futbol Gelişim Direktörü: Oğuz Çetin
Teknik Direktör: Sercan Görgülü