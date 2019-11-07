Futsal Milli Takımı’nın 2022 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu’ndaki rakipleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, E Grubu’nda Macaristan, Litvanya ve Kuzey İrlanda ile eşleşti. Litvanya’nın ev sahipliği yapacağı eleme turu müsabakaları, 29 Ocak-1 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Eleme turunda 9 grupta toplam 33 takım mücadele edecek. Elemelerde A, B, C, D, E ve F gruplarında dörder, G, H ve I gruplarında ise üçer takım yer alacak. Grup maçlarını lider tamamlayan ekipler, üst tura yükselecek. İkinci sırada yer alan takımlar ile en iyi 5 grup üçüncüsü ekip ise çift maç eleme usulüne göre play-off müsabakaları yapacak.

Eleme turundan gelen 16 takım ile 2020 FIFA Futsal Dünya Kupası Elemeleri’nde son 16’ya kalan ekipler, 4’erli 8 gruba ayrılacak. Burada grup liderleri ile en iyi 6 grup ikincisi ekip, Hollanda’da 19 Ocak-6 Şubat 2022’de düzenlenecek Avrupa Futsal Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak.

Ev sahibi Hollanda’nın yanı sıra finallere katılacak son takım ise gruplarını ikinci tamamlayan son iki ekip arasında çift maç eleme usulüne göre oynanacak play-off karşılaşmalarıyla belirlenecek. Avrupa Futsal Şampiyonası, 2022’de ilk kez 16 takımın katılımıyla düzenlenecek.