Futsal Milli Takımı, Türkmenistan'ı 4-3 yendi

Futsal Milli Takımı, Türkmenistan ile yaptığı hazırlık maçını 4-3 kazandı.

02 Kasım 2019, Cumartesi 00:34
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Futsal Milli Takımı, Türkmenistan'ı 4-3 yendi

Futsal Milli Takımı, Kocaeli'de hazırlık maçında karşılaştığı Türkmenistan'ı 4-3 mağlup etti.

Milli Takımımızın gollerini Burak Özdemir (4) kaydederken, Türkmenistan'ın gollerini Myrat Anneyev, Ysmayylmuhammet Ovekov ve Mulkaman Annaguliyev attı. 

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