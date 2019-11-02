Futsal Milli Takımı, Kocaeli'de hazırlık maçında karşılaştığı Türkmenistan'ı 4-3 mağlup etti.
Milli Takımımızın gollerini Burak Özdemir (4) kaydederken, Türkmenistan'ın gollerini Myrat Anneyev, Ysmayylmuhammet Ovekov ve Mulkaman Annaguliyev attı.
Futsal Milli Takımı, Kocaeli'de hazırlık maçında karşılaştığı Türkmenistan'ı 4-3 mağlup etti.
Milli Takımımızın gollerini Burak Özdemir (4) kaydederken, Türkmenistan'ın gollerini Myrat Anneyev, Ysmayylmuhammet Ovekov ve Mulkaman Annaguliyev attı.
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