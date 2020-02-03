Futsal Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu son maçında 1 Şubat Cumartesi günü Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.
Futsal Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Erkan Çınar (Ci Grup Buca), Recep Taş (Piyalepaşa)
Savunma: Berkan Mahmut Keskin ( Galatasaray A.Ş.), Onur Mengi (Sultangazi Spor), Kenan Köseoğlu (Fck Hommel), Mustafa Uysal (Bursaspor), Muhammed Yusuf Aygün (Kocaelispor)
Kanat: Kamilcan Akparlak (Mersin B.Şehir Meski), Burak Özdemir (Zvg Cagemax)
Melih Kaan Özkul (Beytepe Mete Spor), Talha Can Vardar (Kayaşehir Spor), Hasan Fehmi Ekmen (Yeni Ziyaret Bld.)
Forvet: Cem Keskin (Piyalepaşa), Muhammed Furkan Özhan (Altındağ Belediye Spor)
Futbol Gelişim Direktörü: Tolunay Kafkas
Teknik Direktör: Sercan Görgülü