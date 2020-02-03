Futsal Milli Takımı, Macaristan'a 3-0 yenildi

Futsal Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu ikinci maçında Macaristan'a 3-0 mağlup oldu. Macaristan'ın gollerini Zoltan Droth ve Richard David (2) kaydetti.

03 Şubat 2020, Pazartesi 18:24 Son Güncelleme:
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Futsal Milli Takımı, Macaristan'a 3-0 yenildi

Futsal Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu son maçında 1 Şubat Cumartesi günü Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

Futsal Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçları aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Erkan Çınar (Ci Grup Buca), Recep Taş (Piyalepaşa)

Savunma: Berkan Mahmut Keskin ( Galatasaray A.Ş.), Onur Mengi (Sultangazi Spor), Kenan Köseoğlu (Fck Hommel), Mustafa Uysal (Bursaspor), Muhammed Yusuf Aygün (Kocaelispor)

Kanat: Kamilcan Akparlak (Mersin B.Şehir Meski), Burak Özdemir (Zvg Cagemax)

Melih Kaan Özkul (Beytepe Mete Spor), Talha Can Vardar (Kayaşehir Spor), Hasan Fehmi Ekmen (Yeni Ziyaret Bld.)

Forvet: Cem Keskin (Piyalepaşa), Muhammed Furkan Özhan (Altındağ Belediye Spor)

Futbol Gelişim Direktörü: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Sercan Görgülü

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