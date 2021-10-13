Avrupa Futsal Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Avrupa Şampiyonlar Ligi, Manavgat Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarla başladı. Şampiyonada İspanya, Fransa, Rusya ve Türkiye'den 8 erkek, 4 kadın futsal takımı mücadele ediyor.

Futsalın Avrupa ve dünyanın birçok ülkesinde popüler bir salon sporu olduğunu belirten organizasyon sorumlusu Hüseyin Türk, Türkiye'de henüz istenen ivmeyi kazanmadığını belirtti. Türk, "Aslında ülkemizdeki futsal organizasyonları genellikle ilköğretim okulları, liseler ve üniversiteler arasında yapılıyor. Kulüp düzeyinde bunların daha çok geliştirilmesi, desteklenmesi gerekir. Bunun için büyük bir bütçe, sponsorlar gerekmekte" diye konuştu.

Fransa Futsal Federasyonu Başkanı ve Avrupa Futsal Federasyonu Başkan Yardımcısı Mikael Bourdarud ise pandemi nedeniyle son 2 yıldır organizasyon gerçekleştiremediklerinden bahsetti. Mikael Bourdarud, yeniden uluslararası bir organizasyon düzenlenmesinden, futsal oynayabilmekten ve Türkiye'ye gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Ömer KARÇA / MANAVGAT (Antalya) (DHA)