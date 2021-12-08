2024 FIFA Dünya Kupası Avrupa Ön Eleme Turu'nda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan toplam 12 takım ana tura yükselecek. Avrupa elemelerine ana turdan direkt katılacak 24 takım ve ön eleme turundan yükselen 12 takım ile birlikte toplam 36 takım, 6 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak kura çekimi sonrası 3'lü 12 gruba ayrılacak.

Ana tur maçlarında gruplarını lider olarak tamamlayan 12 takım ve grupların ikinci sırada tamamlayan en iyi 4 takım olmak üzere toplam 16 takım direkt olarak elit tura yükselecek. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan 8 takım, 10 Mart 2023 tarihinde yapılacak kura çekimi sonrası çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak ve 4 takım daha elit tur bileti alacak.

Elit tur maçlarının kura çekimi 25 Ocak 2024 tarihinde yapılacak. Bu aşamada 20 takım 4'lü 5 gruba ayrılacak. Gruplarını lider tamamlayan 5 takım direkt olarak 2024 Dünya Kupası finallerine gitme hakkı kazanacak. Gruplarını ikinci olarak tamamlayan takımlar kura çekimi ile birbirleriyle eşleşecek ve çift maç eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda 2 takım daha 2024 Dünya Kupası için vize alacak. 2024 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa elemelerinden toplam 7 takım katılacak. Kupaya ev sahipliği yapacak ülke FIFA tarafında ilerleyen tarihlerde açıklanacak.

ÇETİN: BU BRANŞTA SAĞLIKLI BİR YAPI KURMAYI HEDEFLİYORUZ

Kura çekimi sonrası bir değerlendirme yapan TFF Futbol Gelişim Dirktörü Oğuz Çetin, "Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün faaliyet alanında bulunan tüm konularda yenilikler yapmaya büyük önem veriyoruz. Futsal da bu kapsamda geliştireceğimiz bir branş. Milli Takımımızda yeni bir yapılanmaya gittik. Genç bir takımımız var. Ülkemizde sağlıklı bir lig modelinin bulunmaması sebebiyle Futsal Milli Takımımızı bir kulüp takımı gibi kurgulayıp kamp ve hazırlık maçlarıyla oyuncularımızın gelişimine bir süreklilik kazandırmak istiyoruz. Orta ve uzun vadede okullarda ve kulüplerde futsalın yer almasını sağlayarak bu branşta sağlıklı bir yapı kurmayı hedefliyoruz. Uluslararası resmi turnuvalar branşlardaki gelişimin tescillendiği organizasyonlardır. Planlı çalışmalarımızın karşılığını 2024 FIFA Dünya Kupası yolunda sergileyeceğimiz performans ile almak istiyoruz'' dedi.

KAYA: ÇEKİŞMELİ MAÇLAR OYNAYACAĞIZ

Futsal A ve U19 Milli Takımlar Teknik Direktörü Murat Kaya ise kurayla ilgili şöyle konuştu, ''D Grubu'nda zor ve çekişmeli maçlar oynayacağız. Son Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Litvanya ile aynı grupta olmak bizi çok zorlayacak. Çünkü son dönemlerde yapılan ciddi yatırımlar ile Litvanya'da futsal iyi bir seviyeye geldi. Aynı şekilde İsrail'in de çok zorlu bir ekip olduğunu, geçiş hücumlarında çok başarılı olduğunu biliyoruz. Kuzey İrlanda ile 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde karşılaşmış ve 4-2 kazanmıştık. Çok mücadele eden ve hızlı hücum kurgularını çok iyi uygulayan bir ekip. Biz çok genç ve mücadele eden bir ekibiz, yaş ortalamamız 22. Futbol Gelişim Direktörümüz Sayın Oğuz Çetin'in bize verdiği destek ve çalışma imkanları ile nisan ayına kadar bütün eksikliklerimizi tamamlayıp bu gruptan çıkmak istiyoruz ve bu konuda da oyuncularımıza inanıyoruz.''

DHA