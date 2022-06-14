Futbolun Kraliçesi ALG Spor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finalinde ALG Spor, İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda oynanan ve 1-0 geriye düştüğü maçta Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Finalin 2. dakikasında Sibel Duman'la bir penaltı atışından faydalanamayan Wulfz Fatih Karagümrük, ilk yarıyı 26. dakikada Derya Arhan'ın golüyle 1-0önde tamamladı. İkinci yarıda61. dakikada Emine Ecem Esen ve64. dakikada Ecem Cumert'le goller bulan ALG Spor maçı 2- 1 galip kapatarak şampiyonluğu kazandı.

Maçın bitiş düdüğüyle beraber Gaziantep ekibi, taraftarlarıyla birlikte büyük sevinç yaşadı. Maçın ardından sahaya kurulan platformda kupa seremonisi yapıldı. Seremonide şampiyon ALG Spor, finalist Wulfz Fatih Karagümrük ile hakemler Melis Özçiğdem, Deybet Gök, Mürvet Yavuztürk, Neslihan Muratdağı'ya kupa, madalya ve plaketlerini Türkiye Futbol Federasyon Başkanı ServetYardımcı, Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Kadir Kardaş, Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin ve Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası verdi.

Kız çocuklarına rol model

Başkan Şahin, kadın sporcuların büyük bir başarı yakalayarak Spor şehri Gaziantep’i gururlandırdığını belirterek, şampiyonluk kupasının Gazi şehre gelmesinin tesadüf olmadığı vurguladı. Şahin, kız çocukları için bu başarıyı yakalayan oyuncuların artık birer rol model olduğunu, Gaziantep Modeli’nin bir kez daha öneminin ortaya çıktığını kaydetti. Gaziantep Havalimanı’nın önünde bekleyen taraftarlar ise takımı meşaleler, davul ve zurna eşliğinde karşılayarak, şampiyonluğu kutladı.

Gaziantep'teki karşılamada kadın dayanışması!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi final karşılaşmasında Fatih Karagümrük’ü 2-1’lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi olan ALG Spor, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül’ün eşi Gülden Gül ve taraftarlar tarafından karşılandı. Takımı çiçeklerle karşılayan ve teknik heyet ile sporcuları tek tek tebrik eden Başkan Fatma Şahin, şampiyon sporcularla bir süre sohbet etti.