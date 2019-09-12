Futbolu bıraktı şampiyonluk hayali için halterci oldu

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- BEŞİKTAŞ başta olmak üzere bazı takımların yaş gruplarında futbol oynayan Seher Nur Polat (16), ailesiyle Antalya'ya yerleştikten sonra başladığı halter sporunda Türkiye şampiyonluğunu hedefliyor.

İstanbul'da küçük yaşta sokak aralarında oynayarak başladığı futbolda Beşiktaş başta olmak üzere bazı takımların alt yaş gruplarında 3 yıl lisanslı top koşturan Seher Nur Polat, ailesiyle Antalya'ya yerleştikten sonra haltere başladı. Halter sporuna ilgisinden branş değiştiren Seher, bir yıldır antrenör Ekrem Celil yönetiminde Antalya Spor Salonu'nda antrenman yapıyor. Okulundan arda kalan zamanlarda haftanın 5 gün antrenman yapan Seher, ocak ayında yapılacak Türkiye şampiyonasında podyuma hazırlanıyor.

Şampiyonalarda madalya kazanarak ailesinin gururlandırmak istediğini söyleyen Seher, "Küçük yaşlarda sokakta oynayarak başladığım futbolda daha sonra takımların alt yapılarında forma giydim. Beşiktaş'ta da oynadım. Daha sonra ailemle Antalya'ya yerleştik. Ben halter sporuna ilgi duyuyordum. Antalya'da da kadın halter takımı olduğunu öğrendim. Bir yıldır antrenman yapıyorum. Ocak ayında yapılacak Türkiye şampiyonasına katılacağım. İlk defa podyuma çıkacağım şampiyonada madalya kazanmak istiyorum. Hedefim Türkiye şampiyonluğunu kazanmak. İlerleyen yıllarda hayalim olimpiyata katılmak" diye konuştu.

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