Futbolist yeni logosunu şampiyonluk ile duyurdu

14 ülkeden esporcuların katılımıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve TESFED tarafından bu sene ilki organize edilen Akdeniz Espor Turnuvası 28 Şubat Pazar akşamı oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. FIFA branşında şampiyon olan Futbolist oyuncusu Mert Altıntop adına madalyayı kulübün yatırımcı ortaklarından Nuri Şahin aldı.

Antalya Gloria Golf Resort otelinde düzenlenen ödül töreninde sahneye çıkan Nuri Şahin, 5 sene içinde 20. şampiyonluğunu elde eden kulübünü ve Akdeniz Espor Turnuvası FIFA şampiyonu Mert Altıntop’u tebrik etti. Uzun senelerdir konsol ve bilgisayar oyunlarına olan merakını dile getiren Nuri Şahin espora yatırım yapmış olmaktan da çok memnun olduğunu belirtti. Mert Altıntop aynı akşam eLaLiga turnuvasında da Avrupa ve Orta Doğu şampiyonu olarak bir başka başarıya daha imza attı. Başarılı oyuncu ayrıca geçtiğimiz haftalarda e-Şampiyonlar Ligi’nde de ismini son 32’ye yazdırmıştı.

Birçok espor branşında dünya çapında başarılar elde eden Futbolist, bu başarılar ile beraber yeni logosunu görücüye çıkardı. Modern çizgiler içeren logo tasarımı sosyal medyada ilgi gördü. Yeni logosuyla yeni şampiyonluklar hedefleyen Futbolist, bugüne kadar elde ettiği başarılarla Türkiye’nin en başarılı espor kulübü konumunda bulunuyor. Kulüp geçtiğimiz hafta duyurduğu League of Legends Wild Rift kadrosuyla beraber 9 farklı branşta mücadele ediyor.