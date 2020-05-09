Futbolda yeni dönem!

Salgın sonrası liglerdeki fikstür yoğunluğu dikkate alınarak 90 dakikada takımlara 5’er oyuncu değiştirme hakkı tanındı. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) kararına göre; değişikliklerin 2’si devre arasında yapılabilecek. Kupamaçlarında değişiklik sayısı 6 olacak ve normal sürede kullanılmayan haklar uzatma devrelerine aktarılacak. 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak ve 31 Aralık 2020’de sona erecek kural değişikliğini, isteyen federasyonlar uygulayacak.

İSTEYENE VAR

IFAB’ın koronavirüs sonrası futbola dönüş projesindeki bir diğer adım ise Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili oldu. Kurul, (VAR) kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırdı. Bu değişiklik de yıl sonuna kadar geçerli olacak, isteyen federasyon (VAR) uygulamasını kullanmayabilecek.

MİNİ YORUM

Oyuncular korunacak

Oyuncuların lige verilen ara sonrası yeterli hazırlanma vakti bulamayacak oluşları, mevsim şartları ve doğabilecek sakatlıkları göz önünde bulunduran FIFA medikal komitesi, daha fazla sayıda oyuncu değişikliği yapılmasını talep etti. IFAB da yarım kalan sezonlarda uygulanmak üzere bu duruma onay verdi. 5 oyuncu değiştirilebilecek ancak oyunun fazla duraklamaması için bu değişiklikler 3 defa da yapılabilecek. Uzayan maçlarda 6 değişiklik olacak. Değişiklik kuralını uygulamak federasyonların isteğine bırakıldı. Almanya ve İspanya federasyonları şimdiden değişen kuralı uygulayacaklarını açıkladılar.