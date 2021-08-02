Futbolda kadın milli takımlarının kaleci kampı kadrosu açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kampa davet edilen oyuncular 5 Ağustos Perşembe günü saat 13.00’te Park Inn by Radisson İstanbul Asia Kavacık Hotel’de toplanacak.
Kampa davet edilen kaleciler şöyle:
Senem Servet İnci (Kayseri Gençler Birliği), Şeyma Özdemir, Elanur Safıgül Taşan (Konak Belediyepor), Kübra Cemre Ustaoğlu (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Yağmur Değirmenci (Karabük Gençlikspor), Melisa Oral (Dudullu), Arzuhan Ertürk, Fatmanur Özdemir, Şerife Naz Yenice (Horozkentspor).
İSTANBUL (AA)