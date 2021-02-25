Futbolda İzmir iklimi

Sadece 5 yıl önce yapılan genel kurulda kapatılması yönünde tavsiye kararı alınan İZVAK (İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı), Ali Erten başkanlığındaki yönetim kurulunun özverili çalışmaları, kulüp yönetimlerinin içtenlikle sahip çıkması, İzmir Ticaret Odası başta olmak üzere diğer şehir dinamiklerinin büyük desteği ile İzmir’in en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldi. İzmir’deki profesyonel spor kulüplerinin “çatı kurumu” niteliğini alan İZVAK, kulüplerin öncelikle kendi aralarında, sonrasında merkezi hükümet ve yerel yönetimlerle güçlü ilişkiler kurmasını sağlarken, statlar ve maddi destekler konusunda önemli işler yaptı.

BAŞARI, İZMİR KULÜPLERİNİN

“İzmir iklimi” kavramını çok önemsediklerinin altını çizen İZVAK Başkanı Erten, “İş birliği ve güç birliği yapan, birbirleriyle diyaloglarını güçlendiren İzmir kulüpleri, gösterdikleri barışçıl yaklaşım sayesinde bir çok şeyin önünü açtı” vurgusunu yaptı. Erten, İzmir’in doğasında var olan iyimserliğin statlar, maddi desteklerin artması ve tüm soruların çözümünde en önemli rolü oynadığını ifade ederken, “İZVAK olarak bu ortamda biz sadece katalizör görevi gördük. Başarı, İzmir kulüplerinindir” dedi.

İZMİR’İN ÖNEMLİ MARKALARI

İzmir’in spor kulüplerini “İzmir’in en değerli markaları ve kent mirası” olarak nitelendiren İZVAK Başkanı, “Temel sorumluluğumuz; yüz yıllık kulüplerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere daha iyi bir konumda bırakmak. Sivil toplum kuruluşları ve kulüplerimizin oluşturduğu, gönüllülük esasına göre çalışan İZVAK, iyi niyet ve sabırla sonuç odaklı hareket ediyor. Bu noktada hem kurucularımız hem de bu işe gönül vermiş yönetici arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor” diye konuştu.

GÜCÜMÜZ KULÜPLERİMİZ

“Yüz yıllık kulüplerimizin tarihine yakışır bir kimlikle yaşayıp ayakları üzerinde durabilmesi ve gelişebilmesi şart” diyen Erten, “Gerekli tesislerin inşaatı için lobi yapıyor, kaynak aktarımları sağlıyor, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımla birlikte bıkıp usanmadan her şeyin takibini yapıyoruz. Güncel sorunlarla mücadele eden kulüplerimizin yükünü azaltmak için çaba harcıyoruz. En büyük gücümüzü yine kulüplerimizden alıyoruz. Seçilmiş ve sorumluluk almış özveri ile çalışan kulüp yönetimlerimizin ve değerli başkanlarımızın bir nebze işlerini kolaylaştırabiliyorsak ne mutlu bizlere” ifadelerini kullandı.

Mehmet SEPİL ( Göztepe Başkanı): İZVAK, “Birlikten kuvvet doğar” sözünün ne kadar doğru olduğunun bir göstergesi. Tüm İzmir kulüpleri başkanlarının ortak hedefler uğruna aynı masada oturmasını çok değerli ve anlamlı buluyoruz. Bu süreci başından beri destekliyoruz. İzmir, daha çok başarıyı hak eden bir şehir. Göztepe olarak bu şehrin geleceğine ve marka değerine daha fazla katkıyı ancak iş birliği yaparak verebiliriz. Türkiye’nin en güzel statlarından birine sahip olduk. Başka büyük hedeflerimiz var. Bunun için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kulüplere önemli maddi kaynakların aktarılması ve bu kaynakların verimli kullanılması çok önemli. Başta İZVAK yönetimi olmak üzere emek ve destek veren herkese teşekkür ederiz.

Özgür EKMEKÇİOĞLU: (Altay Başkanı): Kulüplerimiz, İzmir’in en eski ve önemli markaları. Bugün Altay Kulübü 107 yaşını geride bırakmanın gururunu yaşıyor. Bu değerlerin yaşaması, kalıcı gelir kaynaklarına, yeni tesislere kavuşması ve hak ettiği önemi yeniden kazanması adına yapılan çalışmaları takdir ediyoruz, destekliyoruz. İş birliği ve güç birliği yaparak herkes kazanır. İZVAK bu açıdan çok önemli bir misyonu başarıyla üstleniyor.

Seyit Mehmet ÖZKAN (Altınordu FK Başkanı): Kavganın gürültünün olmadığı, barışçıl bir ortam, başarının önemli anahtarlarından biridir. Çocuklarımıza ve bu ülkeye borcumuz var. Tüm İzmir kulüplerinin bir masa etrafında toplanıp güç birliği yapması, yıllardır özlediğimiz ve istediğimiz bir ortam. Bu şehir bunu fazlası ile hak ediyor. Bu ortamın oluşmasında emek veren İZVAK yönetimini tebrik ediyorum. Katkı veren diğer kulüp başkanlarıma teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye’ye örnek olsun.

Turgay BÜYÜKKARCI (Karşıyaka Başkanı): Karşıyaka Kulübü’nü yeniden eski günlerine döndürme yolunda gerçekten büyük özveriyle çalışıyoruz. Bu çabalarımızın İZVAK aracılığı ile desteklenmesine, sorunlarımızın hızlı bir şekilde çözümlenmesine ve ihtiyacımız olan maddi kaynakların düzenli olarak aktarılmasına büyük önem veriyoruz. Bu anlamda İZVAK’ın herkese eşit ve çözüm odaklı yaklaşımları çok değerli. Uzun yıllardan sonra tüm İzmir Kulüpleri olarak birlikte hareket edebilmenin gücünü ve yarattığı fırsatları görüyoruz.

Tahir ŞAHİN (Menemenspor Onursal Başkanı): Güzel bir ülke ve güzel bir kentte yaşıyoruz. Bu toprakların en önemli özelliği dostluk ve güler yüzlü insanlardır. Dostluğa, tüm sorunların çözümü için ihtiyacımız var. İzmir kulüpleri arasında İZVAK sayesinde oluşturulan sıcak yaklaşımların, hem spor yatırımlarının hızlanması, hem de reklam gelirlerimizin artmasında çok etkili olduğuna inanıyorum. Bu sürecin devamı için tam desteğimiz var.

Emin İŞLETİR (İzmirspor Kulübü Başkanı): İzmirspor, Türk futboluna Metin Oktay gibi unutulmaz bir yıldızı armağan eden kulüp. Şu anda Bölgesel Lig'de mücadele ediyoruz. Ancak tekrar profesyonel liglere dönmek için şehrin ve diğer kulüplerin tam desteğine ihtiyacımız var. Bu nedenle İZVAK’ın kapsayıcı vizyonunu çok önemsiyoruz.

Hasan CANOĞLU (Bergama Belediyespor Başkanı): İzmir, gerilimli futbol ortamında tüm Türkiye’ye örnek olabilecek bir sinerji yarattı ve çok önemli bir sivil toplum kuruluşu haline geldi. Bundan, kulüplerimizin bakış açısı kadar İZVAK’ın birleştirici tutumu da rol oynadı. Maddi destek yanında diğer kulüplerimizden sporcu desteği de alarak iş birliğimizi geliştiriyoruz. Sonucunda herkesin kazanacağı bir ortam oluştu. Gelinen aşama bu birlikteliğin bir sonucudur.

EZBER BOZAN FOTOĞRAF

Tarih; 15 Ekim 2015… Pınar Karşıyaka, Barcelona’yı ağırlıyor... Bir anda binlerce göz, protokoldeki Göztepe’nin Başkanı Mehmet Sepil’i görüyor, aniden bir alkış kopuyor ve her şey o gün başlıyor. Şu anda İZVAK Başkanı olan Ali Erten, Karşıyaka Başkanı iken Sepil’i maça davet ediyor. Sepil kabul ediyor ve tarihte ilk kez Karşıyaka tribününde bir Göztepe Başkanı yer alıyor. Şu andaki Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı da aynı dostluğu devam ettirerek fotoğrafı daha da güçlendiriyor.

iZMiR FORMASI iZMiR FiLMi

İZVAK, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tüm İzmir takımlarının giyebileceği “İzmir Forması” projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Kulüplere özel olarak hazırlanacak formalar, İzmir’i simgeleyecek ve bir yandan kentin tanıtımı yapılacak, diğer yandan forma satışları ile kulüplere önemli bir maddi katkı sağlanacak. İzmir kulüplerinin tarihini anlatan filmlerin de hazırlıkları başladı. İZVAK, bu film için bulacağı sponsorlar ile kulüplere bir katkı daha verecek.

28 MiLYON TL’LiK REKLAM DESTEĞi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, profesyonel liglerde yer alan İzmir kulüplerine iki sezonda reklam anlaşmaları ile 28 milyon TL’lik destek sağladı. İZVAK Başkanı Ali Erten, “Bu desteği çok önemsiyoruz” diyerek, “İZVAK ’ın koordinasyonunda kulüplerimizin tam mutabakatı ile belirlenen oranlar içerisinde yapılan paylaşım, mutluluk verici. Emek ve destek veren herkese İzmir'imiz ve kulüplerimiz adına teşekkür ederiz. Sporcu centilmenliği, hoşgörü, dostluk ve dayanışma bu şehrin ruhunda var. Bizi biz yapan bu değerlerin en büyük gücümüz olduğunu hep birlikte fark ettik” diye konuştu.

GOZTEPE TAMAM, ALSANCAK YOLDA, KARSIYAKA SIRADA

Türkiye’de ilk kez üç stat inşaatı aynı anda başlarken İZVAK Başkanı Erten, “Beraber hareket ettiğimizde neler yapılacağını hep birlikte görüyoruz” dedi.

İzmir, yıllarca modern statların hasretini çekerken üç stadın inşaatı Türkiye’de bir ilk olarak aynı anda başladı. Göztepe Stadı’nın resmi açılışı, pazartesi günü Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil bu stat için varını yoğunu ortaya koydu. Teslim aşamasına gelen İzmir Alsancak Stadı ikmal ihalesini takiben kapılarını açacak. İnşaatı başlamasına rağmen açılan davalar sonucu duran Karşıyaka Stadı ile ilgili davalar, İZVAK ve kulüp iş birliği ile tek tek kazanıldı. Geliştirilen Bakanlık-Belediye-Kulüp iş birliği formülü sayesinde inşaatın yeniden başlaması gündemde. İZVAK bu süreçte Karşıyaka’nın yanında tam bir çözüm ortağı olarak yerini aldı. Başkan Ali Erten, “Türkiye'de ilk kez bir şehirde üç stat inşaatının aynı anda başlamasının çok değerli olduğunu biliyoruz. Bu durum merkezi yönetimin sportif yatırımlar anlamında İzmir'e bakış açısını gösteren en pozitif örnekler. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve şehrimizin siyasi temsilcileri olmak üzere statlar konusunda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

MASTER PLANDA 4 ANA HEDEF

İzmir futbolunun ve kulüplerin başarısının sürdürülebilir olmasına yönelik 2018 yılında bir master plan hazırlayan İZVAK, çalışmalarını dört ana eksen üzerine oturttu. “Her kulüp kendi stadına, kendi spor salonuna, profesyonel futbol takımı kamp merkezine ve altyapı geliştirme tesislerine sahip olmalı” vurgusunun yapıldığı master plan, şehrin bütün dinamiklerinin temsil edildiği Danışma Kurulu toplantısında katılımcılara sunuldu. Başkan Ali Erten, “Atatürk Spor Kompleksi’nin daha verimli hale getirilmesi, spor ve kamp turizminin geliştirilmesi, spor köyü ve spor müzesi kurulması da master plan içerisinde yer alıyor. Çok başarılı ve donanımlı bir ekibiz. Tamamen gönüllü olarak fedakârca çalışan fikir ve proje üreten bu arkadaşlarımıza İzmir şehri ve kulüplerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.