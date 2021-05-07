Futbolda haftanın programı
Süper Lig’de 40. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig’de normal sezon 34. ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. Misli.com 2. Lig’de de normal sezon 38. hafta müsabakalarıyla sona erecek. Misli.com 3. Lig’de ise play-off çeyrek final rövanş karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:
- Süper Lig
Yarın:
20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)
20.30 MKE Ankaragücü- Fenerbahçe (Eryaman)
20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)
20.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.30 Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)
20.30 Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)
20.30 Galatasaray - Beşiktaş (Türk Telekom)
20.30 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)
20.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)
20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)
- TFF 1. Lig
Bugün:
16.00 Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)
20.30 Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)
9 Mayıs Pazar:
18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)
18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)
18.00 Ankaraspor-İstanbulspor (Osmanlı)
20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)
20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.30 Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
- Misli.com 2. Lig
Beyaz Grup
Yarın:
15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor (Diyarbakır)
15.00 Sancaktepe-Anagold 24Erzincanspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
15.00 Ankara Demirspor-Hekimoğlu Trabzon (TCDD Ankara Demirspor)
15.00 Ergene Velimeşespor-Şanlıurfaspor (Mustafa Kemal Atatürk)
15.00 Niğde Anadolu-Uşakspor (Niğde 5 Şubat)
15.00 İnegölspor-Hacettepe (İnegöl İlçe)
15.00 Afjet Afyonspor-Zonguldak Kömürspor (Zafer)
15.00 Kocaelispor-Gümüşhanespor (Kocaeli)
15.00 Çorum-Sarıyer (Çorum Şehir)
Kırmızı Grup
Yarın:
14.00 Etimesgut Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Bayburt Özel İdare-Pendikspor (Bayburt Genç Osman)
15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Sivas Belediyespor (Elazığ Doğukent)
15.00 Turgutluspor-Bodrumspor (Turgutlu 7 Eylül)
15.00 Kardemir Karabükspor-Kırşehir Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)
15.00 Serik Belediyespor-Mamak (Serik İsmail Oğan)
15.00 Tarsus İdmanyurdu-Kırklarelispor (Tarsus İlçe)
15.00 Eyüpspor-Silahtaroğlu Vanspor (Esenler Erokspor)
15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pazarspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)
15.00 GMG Kastamonuspor-Sakaryaspor (Gazi)
- Misli.com 3. Lig
1. Grup
10 Mayıs Pazartesi:
16.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Ofspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi) (1-2)
20.30 Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor (Yeni Buca) (1-1)
2. Grup
10 Mayıs Pazartesi:
16.00 Belediye Kütahyaspor-İskenderun (Zafer) (0-1)
20.30 Fethiyespor-Yomraspor (Fethiye İlçe) (2-1)
3. Grup
10 Mayıs Pazartesi:
16.00 İçel İdmanyurdu-Isparta 32 (Mersin) (0-0)
20.30 Esenler Erokspor-Çatalcaspor (Esenler Erokspor) (1-0)
4. Grup
10 Mayıs Pazartesi:
16.00 Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri) (2-2)
16.00 Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor (Düzce 18 Temmuz) (2-1)
Muhabir : Metin ArslancanYayınlayan : Kemal Çolak
09:49 07/05/21
AA