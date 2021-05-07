Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın müsabaka programı şöyle:

- Süper Lig

Yarın:

20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Kasımpaşa (Erzurum Kazım Karabekir)

20.30 MKE Ankaragücü- Fenerbahçe (Eryaman)

20.30 Demir Grup Sivasspor-Medipol Başakşehir (Yeni 4 Eylül)

20.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Çaykur Rizespor-Helenex Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

20.30 Atakaş Hatayspor-Yukatel Denizlispor (Antakya Atatürk)

20.30 Galatasaray - Beşiktaş (Türk Telekom)

20.30 Fatih Karagümrük-Gençlerbirliği (Başakşehir Fatih Terim)

20.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

20.30 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor (Medical Park)

- TFF 1. Lig

Bugün:

16.00 Beypiliç Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

20.30 Akhisarspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Spor Toto Akhisar)

9 Mayıs Pazar:

18.00 Altay-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

18.00 Bursaspor-Ankara Keçiörengücü (Bursa Büyükşehir Belediye)

18.00 Ankaraspor-İstanbulspor (Osmanlı)

20.30 Adanaspor-Yılport Samsunspor (Yeni Adana)

20.30 Tuzlaspor-GZT Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)

- Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

15.00 Amed Sportif Faaliyetler-Kahramanmaraşspor (Diyarbakır)

15.00 Sancaktepe-Anagold 24Erzincanspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

15.00 Ankara Demirspor-Hekimoğlu Trabzon (TCDD Ankara Demirspor)

15.00 Ergene Velimeşespor-Şanlıurfaspor (Mustafa Kemal Atatürk)

15.00 Niğde Anadolu-Uşakspor (Niğde 5 Şubat)

15.00 İnegölspor-Hacettepe (İnegöl İlçe)

15.00 Afjet Afyonspor-Zonguldak Kömürspor (Zafer)

15.00 Kocaelispor-Gümüşhanespor (Kocaeli)

15.00 Çorum-Sarıyer (Çorum Şehir)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Etimesgut Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Bayburt Özel İdare-Pendikspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Sivas Belediyespor (Elazığ Doğukent)

15.00 Turgutluspor-Bodrumspor (Turgutlu 7 Eylül)

15.00 Kardemir Karabükspor-Kırşehir Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.00 Serik Belediyespor-Mamak (Serik İsmail Oğan)

15.00 Tarsus İdmanyurdu-Kırklarelispor (Tarsus İlçe)

15.00 Eyüpspor-Silahtaroğlu Vanspor (Esenler Erokspor)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Pazarspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.00 GMG Kastamonuspor-Sakaryaspor (Gazi)

- Misli.com 3. Lig

1. Grup

10 Mayıs Pazartesi:

16.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Ofspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi) (1-2)

20.30 Bucaspor 1928-Arnavutköy Belediyespor (Yeni Buca) (1-1)

2. Grup

10 Mayıs Pazartesi:

16.00 Belediye Kütahyaspor-İskenderun (Zafer) (0-1)

20.30 Fethiyespor-Yomraspor (Fethiye İlçe) (2-1)

3. Grup

10 Mayıs Pazartesi:

16.00 İçel İdmanyurdu-Isparta 32 (Mersin) (0-0)

20.30 Esenler Erokspor-Çatalcaspor (Esenler Erokspor) (1-0)

4. Grup

10 Mayıs Pazartesi:

16.00 Bursa Yıldırımspor-1954 Kelkit Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri) (2-2)

16.00 Düzcespor-68 Aksaray Belediyespor (Düzce 18 Temmuz) (2-1)

Muhabir : Metin ArslancanYayınlayan : Kemal Çolak

09:49 07/05/21

AA