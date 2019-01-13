Futbolda gençler Ege Kupası’nda buluşuyor

20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

13 Ocak 2019, Pazar 11:09
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Futbolda gençler Ege Kupası’nda buluşuyor

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 20. Mercedes-Benz 16 Yaş Altı Ege Kupası yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

İzmir’de gerçekleştirilecek turnuvada Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı, A ve B olarak iki ekiple mücadele edecek.

Türkiye A Takımı, A Grubu’nda İngiltere, Moldova ve Arnavutluk, B Takımı ise B Grubu’nda İspanya, Rusya ve Makedonya ile karşılaşacak.

Gruplarında lider olanlar finale çıkacak, ikinciler arasında üçüncülük maçı oynanacak.

Kupada yarın oynanacak maçların programı şöyle:

12.00 Türkiye A-Moldova (Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi)

12.00 İspanya-Türkiye B (Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi)

15.00 İngiltere-Arnavutluk (Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi)

15.00 Rusya-Makedonya (Tire)

Turnuva, 19 Ocak Cumartesi günü sona erecek.

AA

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