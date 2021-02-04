Futbolda ‘dev’ savaş

Avrupa futbolunda dev bir mücadele başladı. Hem kulüpler hem de UEFA yepyeni bir Şampiyonlar Ligi formatı üzerinde çalışıyor. Ama bu çalışma iki ayrı kutup oluşturdu.

Milliyet'in haberine göre; Bir yandan Liverpool ve Manchester United’ın başını çektiği ‘Euro Super League’ çalışması takip ediliyor, diğer yandan UEFA’nın 2024 yılı için hedeflediği ‘SuperChampions’ planı hazırlanıyor. Şu anda ‘Euro Super League’ formatı ABD merkezli şirketlerin sponsorlarında farklı bir ligin kurulmasına neden olacak. Bu formatta ilk etapta 20 takım olması isteniyor. İngiltere kurucu ülke olacağı için 6 takım, Fransa’dan sadece 1 takım, İtalya’dan 3 takım, Almanya’dan 2 takım, İspanya’dan 4 takım başı çekecek. Ayrıca Portekiz, Ukrayna, Rusya ve Hollanda’dan da 1’er takımlı katılımlar olacak. 20 kulüp 10’ar takımlı iki gruba ayrılacak ve hafta içlerinde 18 grup maçı yapılacak.

Gruplarda ilk 4’ü alan takımlar çeyrek finale kalacak. UEFA’nın ‘SuperChampions’ formatının da ya 16 ya da 18 takımdan oluşup, normal lig formatında olması ve sonunda bir şampiyon çıkması hedefleniyor. Bunun için de UEFA Başkanı Ceferin, Avrupa Kulüpler Birliği’ni (ECA) temsil eden 5 kulüp; Fenerbahçe , Real Madrid, Juventus, Manchester United, PSG ile görüşme sağladı.

Baskette olduğu gibi

Avrupa futbolunda yer alan iki çalışma da basketboldaki THY Euroleague formatını yakalamaya çalışıyor. Euroleague’deki lig formatı ve daha fazla maç sayısı ile hem daha çok reklam hem de yayın gelirlerinin artması hedefleniyor. Buna ek olarak daha fazla sponsor çekme şansının yakalanması hesaplanıyor.

İngilizler dikkat çekti

FIFA ve UEFA’dan bağımsız olarak ilerleyen ‘Euro Super League’ formatında İngilizler başı çekiyor. The Sun’da yer alan haberde, bu organizasyonda şu an olması öngörülen 20 kulüp şöyle: İngiltere: Liverpool, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, İspanya: A.Madrid, Barcelona, R.Madrid, Sevilla, İtalya: Milan, Inter, Juventus, Almanya: B.Münih, Dortmund, Rusya: Zenit, Ukrayna: Shakhtar, Portekiz: Porto, Hollanda Ajax.