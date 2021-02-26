Günümüzde futbol pek çok sayıda kişi tarafından izlenmekte olan bir spor dalıdır. Futbolda asist terimi çok yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Futbol spor dalında asist konusunda FIFA istatistikleri de günümüz koşullarında yer almaktadır.

Futbolda asist nedir?

Futbolda asist, bir takım oyuncusunun takım arkadaşına gol pasları veren oyuncuya denilmektedir. Resmi oyun kurallarının arasında asist kullanılmıyor olsa dahi futbolda istatistikler amacı ile asist verilerinden sık olarak faydalanılmaktadır.

Asist nasıl yapılır?

Günümüz futbolunda asistler gol yolunda iken takım oyuncularının pas verme ve ya orta yapması şeklinde yapılmaktadır.

En iyi asist atma teknikleri

En iyi asist atma tekniklerinde aşağıdaki gibi yer almaktadır. Bu en iyi asist atma teknikleri ;

Takım oyuncusu olan golcünün rakibin kaçırmış olduğu pastan faydalanmadığı durumda asist verilmez. Ayrıca takım oyuncusu olan golcü eğer kendi kendine bir gol atar ise asist verilmemektedir. Topa vurmakta olan her iki oyuncunun asist alması amacı ile golde önemli role sahip olmasının zorunluluğu da bulunmaktadır.

Golcü olan kişiye son pası vermekte olan futbolcu da asisti almaktadır.

Futbolda asist kriterleri nelerdir?

Pek çok kişi tarafından sevilen futbolda asist kriterleri bulunmaktadır. Bu asist kriterlerine göre golü atan, orta açan oyuncuya asist yazılmaktadır. Bu durumda golü atan takım arkadaşlarına top sekmesi atılması durumunda da asist yazılabilir. Bu durumlar genelde defans, kaleciden ve ya direkten topun dönmesi olabilir.

FIFA asist istatistikleri nelerdir?

Günümüzde FIFA asist istatistikleri, FIFA Teknik Çalışma Grubu aracılığı ile oluşturulmuştur. Çalışma Grubu’nda yer alan 1986 Dünya Kupasının raporu tutulmuş ve de tutulan rapor ile resmi olmayan istatistikler hesaplanmıştır. Bu hesaplanmakta olan istatistikler ile birlikte kriterler ortaya çıkmıştır. Bu ortaya çıkan kriterler ise;

Faullerden kaynaklı olan gol söz konusu olduğu zaman faul yapan takım oyuncuları bir asist puan alırlar.

Top sürme ve ya tek başına koşu durumları olduğunda da bir assist verilmez.

1990 yılındaki Dünya Kupası’nda benzer kriterler kabul edilmiştir. Bununla beraber ek olarak penaltı ve de vuruş ölçütleri değiştirilmiştir.