Futbolda 2020 'Korona' takvimi

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) ve UEFA arasında yapılan toplantıda koronavirüs krizinin yaşandığı 2019-2020 sezonunun tamamlanması adına yol haritası belirlendi. Yerel ligler, Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi ile tatil süreleri, yeni sezon ve taraftar konusu ele alındı. Yerel liglerin temmuz ayının sonuna kadar tamamlanması, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nin de ağustos ayında tek maç usulü ve tarafsız sahada bitirilmesi konusunda ortak noktada buluşuldu.

21 gün tatil planlanıyor

Sezonun kalan kısmında tüm maçların seyircisiz oynanacağı dile getirildi. 2019-20 sezonunun ağustos ayının ortalarında tamamlanmasıyla takımlara ve oyunculara 21 günlük tatil sunulması görüşüldü. 2020-21 sezonu çalışmalarının eylül ayının ilk haftasında başlaması ve yine eylül ayı ortalarında da her federasyonun kendi lig takvimini belirleyerek maçlara başlaması öngörüldü. EURO 2021 için de yeni sezonda sıkıştırılmış fikstür uygulanması düşünüldü.

Transfer konusu

UEFA ile görüşen Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) transfer konusunu gündemin ilk maddeleri arasında tuttu. FIFA’nın açıkladığı rehber üzerinden transfer dönemindeki esneklikler konuşuldu. Özellikle eylül ayının son günü hatta ekim ayı başına kadar transfer penceresinin açık olma ihtimali üzerinde duruldu. FIFA’nın uyumlu tavrı görüşüldü.

Salgın izlenecek

2019-2020 sezonunun tamamlanması adına ortaya konan takvime karşın salgın adım adım izlenecek. Mayıs ayının ilk haftasında UEFA’nın yeniden 55 üye ülkeyle görüşeceği dile getirildi. Buna göre ülkelerdeki koronavirüs durumunun hangi aşamada olduğu, takımların nasıl antrenmanlar yaptığı ve Almanya başta olmak üzere lig maçlarının nasıl sürdüğü görüşülecek. ‘Önce sağlık’ kuralı ilk planda tutulacak.