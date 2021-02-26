Futbol hem ülkemizde hem de tüm dünyada en çok sevilen ve takip edilen spor dallarından birisidir. Her sporda olduğu gibi futbolda da belli kurallar bulunmaktadır. Futbolda kullanılan terimlerden birisi de 12. adam terimidir. 12. adamın ne demek olduğunu özellikle futbol severler oldukça merak etmektedir.

Futbolda 12. Adam nedir?

Futbolda 12. Adam stadyumdaki tarafların tanımlanması için kullanılan bir terimdir. 12. Adam terimi futbolda ve Amerikan futbolunda kullanılmaktadır. Günümüzde futbol liglerinde 12 oyuncu bulunur. Bu nedenle futbolda kullanılan 12. adam terimi taraftarlar için kullanılmaktadır. Bu terim ilk kez Texas A&M üniversitesi tarafından oluşturulmuş ve yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

12. Adam ne demek?

Bir takımın başarılı olmasında taraftarların önemi oldukça büyüktür. Ev sahibi takımın taraftarları kendi evlerinde takımlarının kazanmasını isterler. Bu sebeple taraftarlar top karşı takımın oyuncularında iken o takımın dikkatini dağıtmak ve morallerini bozmak için ses çıkarırlar. Bu sesler bağırmak ve ıslık ile olabilir. İşte bu taraftarlara 12. Adam ismi verilmektedir. Amerikan futbolu veya futbolda kullanılan terimlerden birisi de 12. Adam terimidir. Bu terim sporun yapıldığı stadyumda taraftarlar için belirtilmektedir.

Futbolda taraftarlar maçın seyrini değiştirebilirler. Bu nedenle 12. Adam özelliklerini bilmek oldukça önemlidir. 12. Adam olarak bilinen kişiler şunları yaparak maça etki edebilirler;

- Islık çalmak

- Bağırmak

- Tezahürat etmek

- Sesler çıkarmak

Bu şekilde 12. Adamlar kendi takımlarının kazanmasını sağlayabilirler. Bu sayede karşı takımın oyuncularının moralleri yapılan bu eylemler ile bozulabilir. Bu da oyuncuların başarılarına yansıyabilir. Günümüzde 12. Adam etkilerinin futbolda en az oyuncular kadar çok olduğu da söylenmektedir.

Futbolda 12. Adam terimini kim çıkarmıştır?

Futbolda 12. Adam terimi uzun yıllardır kullanılan bir terim olmaktadır. İlk olarak Texas A&M Üniversitesi'nde ortaya çıkmıştır. 1876 yılında kurulmuş olan üniversite Texas'ta yer almaktadır. Amerika Bileşik Devletlerinde yer alan büyük üniversiteler arasında yer almaktadır.

Texas A&M Üniversitesinde çıkan 12. Adam terimi günümüzde hala kullanılmaya devam etmektedir. Futbolda 12. Adam olarak bilinen taraftarlar kelime anlamı olarak bir takımdan veya bir taraftan olmak yerine kullanılmaktadır. Taraftar kelimesi genellikle futbolda kullanılsa da diğer spor dallarında da sıklıkla kullanılır.