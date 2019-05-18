Futbolculardan 'Önceliğimiz Karşıyaka' cevabı

Transfer yasağıyla 3 yıldır altyapı ağırlıklı kadroyla mücadele eden, bu sezon ise Mustafa Aşan hariç takımın tamamı altyapıdan çıkan futbolculardan oluşan Kaf-Kaf'ta yalnız 5 ismin sözleşmesi bitiyor. Yeşil-kırmızılılarda Mustafa Aşan, Hakan Kuş, Onur, Arif ve Bartu, 31 Mayıs'ta serbest kalacak. Başkan Vekili Gökhan Şensan'ın sezon biter bitmez ön görüşme yaptığı futbolcular, "Önceliğimiz Karşıyaka" yanıtını verdi.

Yönetim önümüzdeki günlerde futbolcularıyla resmi olarak masaya oturacak. Bu 5 futbolcu gibi sözleşmesi sona erecek Teknik direktör Mesut Toros da kendisine üst liglerden teklifler gelmesine rağmen kontrat yenileyip kalmaya sıcak bakıyor. Karşıyaka'da Cenk, Metin, Doğukan, Erdoğan, Özgür, Anıl, Görkem, Fatih, Mustafa Değirmenci, Cihan, Burak, Efe, Harun, İlyas, Mahir, Mehmet ve Namık Barış'ın sözleşmeleri ise sürüyor. Transfer yasağını kaldırabilmek için 18 milyon TL civarında ödeme yapması gereken Kaf-Kaf, yaz döneminde takımı U19 takımından oyuncularla takviye edecek.