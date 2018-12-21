Futbolculardan kar temizliği

Hakkarili sporcular, pazar günü oynayacakları maç öncesi karla kaplı sahayı küreklerle temizlediler.

21 Aralık 2018, Cuma 15:18
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Futbolculardan kar temizliği

Hakkarili sporcular, pazar günü oynayacakları maç öncesi karla kaplı sahayı küreklerle temizlediler.

Hakkari’de 10 takımın mücadele ettiği amatör ligin iki şampiyon adaylarından olan Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Takımı ile Hakkari Spor Futbol Kulübü arasındaki 9. hafta müsabakası pazar günü Merzan Şehir Stadında oynanacak. Maç öncesi sporcular, İş-Kur elamanları ile birlikte karla kaplı Merzan Futbol Sahasını küreklerle temizlediler.

Ellerine kürek alan sporcular, kar yığınlarını branda ve el arabalarına doldurarak saha dışına taşıdılar.

İHA

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