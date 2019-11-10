Futbolcular maç oynanırken 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu

Ligin iddialı ekiplerinden Samsunspor, kendi sahasında Hacettepe’yi ağırladı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın 9. dakikasında Guido Koçer’in şutu az farkla dışarı çıktı. Hacettepe kalecisi Burak Çapkınoğlu kale vuruşunu kullanmadı. Sahadaki tüm futbolcular, teknik heyet, yedek oyuncular ve taraftarlar Atatürk’ün 81’inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulundular.

Karşılaşma 1 dakikalık saygı duruşunun ardından kaleci Burak’ın kale vuruşunu kullanmasıyla kaldığı yerden devam etti.

İHA