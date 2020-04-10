Corona Virüs tüm dünyayı etkilerken spor dünyası da tamamen durma noktasına geldi. Maddi anlamda kulüpleri büyük sıkıntılar bekliyor. Avrupa'nın önemli kulüplerinde futbolcu ve teknik kadrolar dev indirimler yaparken Türkiye'de bu konu hala soru işareti olarak duruyor. Peki, taraftarın bu konuyla ilgili görüşü ne? Fanatik twitter hesabından "Futbolcular maaşlarında ne kadar indirim yapacak?" sorusunu sorduk işte aldığımız cevaplar...

"Yüzde 50 indirim yapılsın"

Fanatik twitter hesabından yaptığımız ankete toplam 3081 oy kullanıldı. Oyverenlerin yüzde 2.6'sı, yüzde 10, yüzde 8.4'ü yüzde 20, yüzde 21.5'i yüzde 30 derken yüzde 67.5 gibi yükser bir oran ise yüzde 50 indirim yapmaları gerektiğini savundu.

Anket dışında yorum yapan bazı taraftarların görüşleriyse şöyle...

Orhan Uysal: Kısa çalışma ödeneğine başvursunlar...

Ekindk13: Kendi rızasına bağlı? Belki o parayla kendi çevresine yardım yapacak.

Ömer Özen: Halktan kazandıklarını halka bir kaç ay geri vermeleri onları fakir yapmaz herhalde.

Blnctc: Sözleşmeleri bila bedel bir sene uzatılsın, sezon iptal edilsin. Yasal zemini yok

İlgili Haberler Son dakika! Galatasaray Hulk transferi için harekete geçti



